Микроскоп стерео Микромед МС-5-ZOOM LED
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Характеристики
Описание товара Микроскоп стерео Микромед МС-5-ZOOM LED
Стереоскопический микроскоп Микромед МС-5-ZOOM LED предназначен для исследования объемных объектов в косом отраженном свете, в прямом бестеневом отраженном свете, а также для исследования прозрачных и полупрозрачных объектов в проходящем равномерно распределенном свете. Конструкция штатива предусматривает возможность установки кольцевого осветителя отраженного света, дающего бестеневое освещение, и осветителя косого отраженного света. По выбору пользователя может использоваться или один, или другой осветитель, или оба одновременно. Кольцевой осветитель подключается в электрическую сеть через адаптер. Осветитель косого освещения подключается в гнездо питания в штативе. Осветитель проходящего света - 36 светодиодов - обеспечивает равномерное освещение всей поверхности исследуемого объекта. Осветитель отраженного света и осветитель проходящего света имеют независимые регулировки яркости. Конструкция основания обеспечивает защиту электрической части от случайного протекания жидкости при работе с объектами, находящимися в специальной посуде в жидкой среде. Главная отличительная особенность микроскопа Микромед МС-5-ZOOM LED от стереоскопических микроскопов Микромед МС-2-ZOOM - наличие самостоятельного канала визуализации, несвязанного с окулярным тубусом визуальной насадки. Это позволяет одновременно наблюдать изображение и в обоих окулярах, и на экране монитора. Канал визуализации имеет подвижку для соблюдения парфокальности изображения на экране и на окулярах. Узел крепления - c-mount.
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