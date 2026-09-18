Top.Mail.Ru
Бинокль детский Veber Эврика 6x21 Y/B (желт/черн) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль детский Veber Эврика 6x21 Y/B (желт/черн)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль детский Veber Эврика 6x21 Y/B (желт/черн) - фото 1
Бинокль детский Veber Эврика 6x21 Y/B (желт/черн) - фото 2
Бинокль детский Veber Эврика 6x21 Y/B (желт/черн) - фото 3
Бинокль детский Veber Эврика 6x21 Y/B (желт/черн) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
детский
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль детский Veber Эврика 6x21 Y/B (желт/черн) - фото 1
  • Бинокль детский Veber Эврика 6x21 Y/B (желт/черн) - фото 2
  • Бинокль детский Veber Эврика 6x21 Y/B (желт/черн) - фото 3
  • Бинокль детский Veber Эврика 6x21 Y/B (желт/черн) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 211071
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
детский
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х5
Вес, г.
248

Описание товара Бинокль детский Veber Эврика 6x21 Y/B (желт/черн)

Детский бинокль Veber «Эврика» 6x21 – оптический прибор для обзорных наблюдений под открытым небом. Его оптика лучше всего проявляет себя при свете дня – картинка получается яркой и детализированной. Бинокль создан специально для юных исследователей. Он небольшой, легкий, надежный и безопасен для зрения. Все элементы оптики сделаны из стекла с многослойным просветлением.

Отзывы о товаре Бинокль детский Veber Эврика 6x21 Y/B (желт/черн)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
детский
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Детский бинокль Veber «Эврика» 6x21 – оптический прибор для обзорных наблюдений под открытым небом. Его оптика лучше всего проявляет себя при свете дня – картинка получается яркой и детализированной. Бинокль создан специально для юных исследователей. Он небольшой, легкий, надежный и безопасен для зрения. Все элементы оптики сделаны из стекла с многослойным просветлением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль детский Veber Эврика 6x21 Y/B (желт/черн) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...