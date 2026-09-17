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Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VL купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VL

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Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VL - фото 1
Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VL - фото 2
Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VL - фото 3
Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VL - фото 1
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VL - фото 2
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VL - фото 3
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
3 950 руб.  5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 150039
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х9
Вес, кг.
1

Описание товара Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VL

Небольшой широкоугольный бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA подарит вам множество удивительных открытий. С ним вы сможете изучать дикую природу, следить за соревнованиями на стадионе, рассматривать архитектуру городов. Бинокль отлично подойдет для наблюдений в дневное время и не побоится легкой непогоды. Вы с удовольствием возьмете его в поход или на охоту. Отличные оптические возможности позволят использовать этот бинокль и для профессиональной деятельности.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VL




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Небольшой широкоугольный бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA подарит вам множество удивительных открытий. С ним вы сможете изучать дикую природу, следить за соревнованиями на стадионе, рассматривать архитектуру городов. Бинокль отлично подойдет для наблюдений в дневное время и не побоится легкой непогоды. Вы с удовольствием возьмете его в поход или на охоту. Отличные оптические возможности позволят использовать этот бинокль и для профессиональной деятельности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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