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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538504
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Бинокль Levenhuk Travel 8x25 – компактный оптический прибор для наблюдений на природе и в городе. Он сопроводит вас в любом путешествии, поможет увидеть больше на экскурсии или спортивном состязании. Благодаря небольшим размерам и малому весу бинокль удобно захватить с собой, куда бы вы ни отправились. Он отлично проявит себя на смотровой площадке или колесе обозрения. Изучать природу и далекие объекты можно на увеличении 8 крат. Оптика из стекла BK-7, основанная на Porro-призмах, передает яркое насыщенное изображение с хорошим контрастом. Достичь этого помогает полное многослойное просветление линз и призм. Настраивается модель Levenhuk Travel 8x25 с помощью барабана фокусировки, расположенного по центру, и кольца коррекции диоптрий на правом окуляре. Можно выбрать оптимальное положение выдвижных наглазников и межзрачковое расстояние. Корпус из стойкого к повреждениям ABS-пластика удобно держать в руках благодаря рельефной поверхности.
Бинокль Levenhuk Travel 8x25 – компактный оптический прибор для наблюдений на природе и в городе. Он сопроводит вас в любом путешествии, поможет увидеть больше на экскурсии или спортивном состязании. Благодаря небольшим размерам и малому весу бинокль удобно захватить с собой, куда бы вы ни отправились. Он отлично проявит себя на смотровой площадке или колесе обозрения. Изучать природу и далекие объекты можно на увеличении 8 крат. Оптика из стекла BK-7, основанная на Porro-призмах, передает яркое насыщенное изображение с хорошим контрастом. Достичь этого помогает полное многослойное просветление линз и призм. Настраивается модель Levenhuk Travel 8x25 с помощью барабана фокусировки, расположенного по центру, и кольца коррекции диоптрий на правом окуляре. Можно выбрать оптимальное положение выдвижных наглазников и межзрачковое расстояние. Корпус из стойкого к повреждениям ABS-пластика удобно держать в руках благодаря рельефной поверхности.
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