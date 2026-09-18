Top.Mail.Ru
Бинокль детский Bresser Junior 6x21 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль детский Bresser Junior 6x21

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль детский Bresser Junior 6x21 - фото 1
Бинокль детский Bresser Junior 6x21 - фото 2
Бинокль детский Bresser Junior 6x21 - фото 3
Бинокль детский Bresser Junior 6x21 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль детский Bresser Junior 6x21 - фото 1
  • Бинокль детский Bresser Junior 6x21 - фото 2
  • Бинокль детский Bresser Junior 6x21 - фото 3
  • Бинокль детский Bresser Junior 6x21 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221347
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bresser
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х6
Вес, г.
268

Описание товара Бинокль детский Bresser Junior 6x21

Бинокль детский Bresser Junior 6x21 несмотря на «игрушечный» внешний вид обеспечивает хорошее качество изображения, не уступающее «взрослым» моделям. Бинокль выполнен на основе roof-призм, благодаря чему он компактен и легок. Линзы бинокля изготовлены из высококачественного оптического стекла.

Отзывы о товаре Бинокль детский Bresser Junior 6x21




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Bresser
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль детский Bresser Junior 6x21 несмотря на «игрушечный» внешний вид обеспечивает хорошее качество изображения, не уступающее «взрослым» моделям. Бинокль выполнен на основе roof-призм, благодаря чему он компактен и легок. Линзы бинокля изготовлены из высококачественного оптического стекла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль детский Bresser Junior 6x21 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...