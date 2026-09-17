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Телевизор SUPRA STV-LC32LT0080W купить с доставкой в Москве
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Телевизор SUPRA STV-LC32LT0080W

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Телевизор SUPRA STV-LC32LT0080W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 194050
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Аксессуары для Телевизор SUPRA STV-LC32LT0080W



Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, см
80х60х10
Вес, кг.
4.8

Описание товара Телевизор SUPRA STV-LC32LT0080W

Телевизор LED Supra STV-LC32LT0080W можно устанавливать как на подставку, так и крепить на стену с помощью размеров Vesa. Мощность звука составляет 12 Вт. Телевизор позволяет записывать информацию на внешний носитель USB. Потребляемая мощность не превышает 60 Вт.

Отзывы о товаре Телевизор SUPRA STV-LC32LT0080W




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Телевизоры
Описание
Телевизор LED Supra STV-LC32LT0080W можно устанавливать как на подставку, так и крепить на стену с помощью размеров Vesa. Мощность звука составляет 12 Вт. Телевизор позволяет записывать информацию на внешний носитель USB. Потребляемая мощность не превышает 60 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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