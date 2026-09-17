Michael Jackson - Dangerous (Limited) (0190758664415) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
DANGEROUS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 185117
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758664415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
DANGEROUS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jam, Why You Wanna Trip On Me, In The Closet, She Drives Me Wild, Remember The Time, Can't Let Her Get Away, Heal The World, Black Or White, Who Is It, Give In To Me, Will You Be There, Keep The Faith, Gone Too Soon, Dangerous.
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Jackson - Dangerous (Limited) (0190758664415) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Jam
|A2
|Why You Wanna Trip On Me
|A3
|In The Closet
|B1
|She Drives Me Wild
|B2
|Remember The Time
|B3
|Can’t Let Her Get Away
|B4
|Heal The World
|C1
|Black Or White
|C2
|Who Is It
|C3
|Give In To Me
|D1
|Will You Be There
|D2
|Keep The Faith
|D3
|Gone Too Soon
|D4
|Dangerous
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758664415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
DANGEROUS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jam, Why You Wanna Trip On Me, In The Closet, She Drives Me Wild, Remember The Time, Can't Let Her Get Away, Heal The World, Black Or White, Who Is It, Give In To Me, Will You Be There, Keep The Faith, Gone Too Soon, Dangerous.
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Jam
|A2
|Why You Wanna Trip On Me
|A3
|In The Closet
|B1
|She Drives Me Wild
|B2
|Remember The Time
|B3
|Can’t Let Her Get Away
|B4
|Heal The World
|C1
|Black Or White
|C2
|Who Is It
|C3
|Give In To Me
|D1
|Will You Be There
|D2
|Keep The Faith
|D3
|Gone Too Soon
|D4
|Dangerous
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Michael Jackson - Dangerous (Limited) (0190758664415) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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