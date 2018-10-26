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Bruce Springsteen - Human Touch (0889854601416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bruce Springsteen - Human Touch (0889854601416) виниловая пластинка

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Bruce Springsteen - Human Touch (0889854601416) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Springsteen - Human Touch (0889854601416) виниловая пластинка - фото 2
Bruce Springsteen - Human Touch (0889854601416) виниловая пластинка - фото 3
Bruce Springsteen - Human Touch (0889854601416) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
HUMAN TOUCH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Springsteen - Human Touch (0889854601416) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Springsteen - Human Touch (0889854601416) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruce Springsteen - Human Touch (0889854601416) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruce Springsteen - Human Touch (0889854601416) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 185050
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Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE
filter_none Товар входит в коллекцию SPRINGSTEEN, BRUCE

Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
HUMAN TOUCH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Springsteen - Human Touch (0889854601416) виниловая пластинка

Track List

A1Human Touch6:27
A2Soul Driver4:35
A357 Channels (And Nothin' On)2:25
B1Cross My Heart3:45
B2Gloria's Eyes3:42
B3With Every Wish4:35
B4Roll Of The Dice4:14
C1Real World5:23
C2All Or Nothin' At All3:19
C3Man's Job4:33
D1I Wish I Were Blind4:45
D2The Long Goodbye3:26
D3Real Man4:28
D4Pony Boy2:11



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Bruce Springsteen - Human Touch (0889854601416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
HUMAN TOUCH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Human Touch6:27
A2Soul Driver4:35
A357 Channels (And Nothin' On)2:25
B1Cross My Heart3:45
B2Gloria's Eyes3:42
B3With Every Wish4:35
B4Roll Of The Dice4:14
C1Real World5:23
C2All Or Nothin' At All3:19
C3Man's Job4:33
D1I Wish I Were Blind4:45
D2The Long Goodbye3:26
D3Real Man4:28
D4Pony Boy2:11


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


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