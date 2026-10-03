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Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка

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Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка - фото 1
Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка - фото 2
Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка - фото 3
Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка - фото 4
Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка - фото 5
Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка - фото 6
Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
ROCKET TO RUSSIA
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка - фото 1
  • Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка - фото 2
  • Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка - фото 3
  • Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка - фото 4
  • Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка - фото 5
  • Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка - фото 6
  • Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165972
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RAMONES
filter_none Товар входит в коллекцию RAMONES

Коллекция RAMONES


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227932701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
ROCKET TO RUSSIA
Жанр
панк
Трек-лист
Cretin Hop (Remastered Version ), Rockaway Beach (Remastered Version ), Here Today, Gone Tomorrow (Remastered Version ), Locket Love (Remastered Album Version), I Don't Care (Remastered Version ), Sheena Is A Punk Rocker (Remastered Album Version ), We're A Happy Family (Remastered Version ), Teenage Lobotomy (Remastered Version ), Do You Wanna Dance (Remastered Album Version), I Wanna Be Well (Remastered Album Version), I Can't Give You Anything (Remastered Album Version), Ramona (Remastered Al
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка

Track List

A1Cretin Hop1:55
A2Rockaway Beach2:06
A3Here Today, Gone Tommorrow2:47
A4Locket Love2:09
A5I Don't Care1:38
A6Sheena Is A Punk Rocker2:49
A7We're A Happy Family2:47
B1Teenage Lobotomy2:00
B2Do You Wanna Dance?1:52
B3I Wanna Be Well2:28
B4I Can't Give You Anything1:57
B5Ramona2:35
B6Surfin' Bird2:37
B7Why Is It Always This Way?2:32

Отзывы о товаре Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227932701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
ROCKET TO RUSSIA
Жанр
панк
Трек-лист
Cretin Hop (Remastered Version ), Rockaway Beach (Remastered Version ), Here Today, Gone Tomorrow (Remastered Version ), Locket Love (Remastered Album Version), I Don't Care (Remastered Version ), Sheena Is A Punk Rocker (Remastered Album Version ), We're A Happy Family (Remastered Version ), Teenage Lobotomy (Remastered Version ), Do You Wanna Dance (Remastered Album Version), I Wanna Be Well (Remastered Album Version), I Can't Give You Anything (Remastered Album Version), Ramona (Remastered Al
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Cretin Hop1:55
A2Rockaway Beach2:06
A3Here Today, Gone Tommorrow2:47
A4Locket Love2:09
A5I Don't Care1:38
A6Sheena Is A Punk Rocker2:49
A7We're A Happy Family2:47
B1Teenage Lobotomy2:00
B2Do You Wanna Dance?1:52
B3I Wanna Be Well2:28
B4I Can't Give You Anything1:57
B5Ramona2:35
B6Surfin' Bird2:37
B7Why Is It Always This Way?2:32
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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