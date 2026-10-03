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Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка

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Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - фото 1
Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - фото 2
Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - фото 3
Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - фото 4
Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - фото 5
Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - фото 6
Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - фото 7
Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
LEAVE HOME
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - фото 1
  • Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - фото 2
  • Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - фото 3
  • Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - фото 4
  • Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - фото 5
  • Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - фото 6
  • Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - фото 7
  • Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165970
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RAMONES
filter_none Товар входит в коллекцию RAMONES

Коллекция RAMONES


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227940256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
LEAVE HOME
Жанр
панк
Трек-лист
Glad To See You Go, Gimmie Gimmie Shock Treatment, I Remember You, Oh Oh I Love Her So, Sheena Is A Punk Rocker, Suzy Is A Headbanger, Pinhead, Now I Wanna Be A Good Boy, Swallow My Pride (Single), What's Your Game, California Sun, Commando, You're Gonna Kill That Girl, You Should Have Never Opened That Door
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка

Track List

A1Glad To See You Go2:10
A2Gimme Gimme Shock Treatment1:38
A3I Remember You2:15
A4Oh Oh I Love Her So1:56
A5Carbona Not Glue1:51
A6Suzy Is A Headbanger2:08
A7Pinhead2:42
B1Now I Wanna Be A Good Boy2:10
B2Swallow My Pride2:03
B3What's Your Game2:33
B4California Sun1:58
B5Commando1:50
B6You're Gonna Kill That Girl2:36
B7You Should Never Have Opened That Door1:54

Отзывы о товаре Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227940256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
LEAVE HOME
Жанр
панк
Трек-лист
Glad To See You Go, Gimmie Gimmie Shock Treatment, I Remember You, Oh Oh I Love Her So, Sheena Is A Punk Rocker, Suzy Is A Headbanger, Pinhead, Now I Wanna Be A Good Boy, Swallow My Pride (Single), What's Your Game, California Sun, Commando, You're Gonna Kill That Girl, You Should Have Never Opened That Door
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Glad To See You Go2:10
A2Gimme Gimme Shock Treatment1:38
A3I Remember You2:15
A4Oh Oh I Love Her So1:56
A5Carbona Not Glue1:51
A6Suzy Is A Headbanger2:08
A7Pinhead2:42
B1Now I Wanna Be A Good Boy2:10
B2Swallow My Pride2:03
B3What's Your Game2:33
B4California Sun1:58
B5Commando1:50
B6You're Gonna Kill That Girl2:36
B7You Should Never Have Opened That Door1:54
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ramones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка - по цене 3270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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