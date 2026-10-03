Marillion - Brave (Box) (0190295722951) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 330 руб.
В наличии
Код товара: 165806
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15 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marillion - Brave (Box) (0190295722951) виниловая пластинка
Track List
Brave (2018 Steven Wilson Remix)
|LP1-1-1
|Bridge
|2:58
|LP1-1-2
|Living With The Big Lie
|6:45
|LP1-1-3
|Runaway
|4:43
|LP1-2-1
|Goodbye To All That/Wave/Mad/The Opium Den/The Slide/Standing In The Swing
|12:26
|LP1-2-2
|Hard As Love
|6:45
|LP2-1-1
|The Hollow Man
|4:08
|LP2-1-2
|Alone Again In The Lap Of Luxury
|8:14
|LP2-1-3
|Paper Lies
|5:51
|LP2-2-1
|Brave
|7:53
|LP2-2-2
|The Great Escape
|6:34
|LP2-2-3
|Made Again
|5:03
Live At La Cigale (29/4/1994) (2018 Michael Hunter Remix)
|LP3-1-1
|River
|2:02
|LP3-1-2
|Bridge
|3:34
|LP3-1-3
|Living With The Big Lie
|6:48
|LP3-1-4
|Runaway
|4:45
|LP3-1-5
|Goodbye To All That
|0:41
|LP3-2-1
|Wave
|1:21
|LP3-2-2
|Mad
|1:36
|LP3-2-3
|The Opium Den
|2:26
|LP3-2-4
|The Slide
|4:09
|LP3-2-5
|Standing In The Swing
|2:11
|LP3-2-6
|Hard As Love
|6:57
Live At La Cigale (29/4/1994) (2018 Michael Hunter Remix)
|LP4-1-1
|The Hollow Man
|4:33
|LP4-1-2
|Alone Again In The Lap Of Luxury
|6:45
|LP4-1-3
|Now Wash Your Hands
|1:15
|LP4-1-4
|Paper Lies
|5:27
|LP4-2-1
|Brave
|8:46
|LP4-2-2
|The Great Escape / The Last Of You / Fallin' From The Moon
|9:35
|LP4-2-3
|Made Again
|5:31
Live At La Cigale (29/4/1994) (2018 Michael Hunter Remix)
|LP5-1-1
|Cover My Eyes (Pain And Heaven)
|4:03
|LP5-1-2
|Slainte Mhath
|4:57
|LP5-1-3
|No One Can
|4:49
|LP5-1-4
|Sympathy
|3:32
|LP5-1-5
|Easter
|6:18
|LP5-2-1
|Garden Party
|7:19
|LP5-2-2
|Waiting To Happen
|5:05
|LP5-2-3
|Hooks In You
|2:47
|LP5-2-4
|The Space...
|7:11
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
Brave (2018 Steven Wilson Remix)
|LP1-1-1
|Bridge
|2:58
|LP1-1-2
|Living With The Big Lie
|6:45
|LP1-1-3
|Runaway
|4:43
|LP1-2-1
|Goodbye To All That/Wave/Mad/The Opium Den/The Slide/Standing In The Swing
|12:26
|LP1-2-2
|Hard As Love
|6:45
|LP2-1-1
|The Hollow Man
|4:08
|LP2-1-2
|Alone Again In The Lap Of Luxury
|8:14
|LP2-1-3
|Paper Lies
|5:51
|LP2-2-1
|Brave
|7:53
|LP2-2-2
|The Great Escape
|6:34
|LP2-2-3
|Made Again
|5:03
Live At La Cigale (29/4/1994) (2018 Michael Hunter Remix)
|LP3-1-1
|River
|2:02
|LP3-1-2
|Bridge
|3:34
|LP3-1-3
|Living With The Big Lie
|6:48
|LP3-1-4
|Runaway
|4:45
|LP3-1-5
|Goodbye To All That
|0:41
|LP3-2-1
|Wave
|1:21
|LP3-2-2
|Mad
|1:36
|LP3-2-3
|The Opium Den
|2:26
|LP3-2-4
|The Slide
|4:09
|LP3-2-5
|Standing In The Swing
|2:11
|LP3-2-6
|Hard As Love
|6:57
Live At La Cigale (29/4/1994) (2018 Michael Hunter Remix)
|LP4-1-1
|The Hollow Man
|4:33
|LP4-1-2
|Alone Again In The Lap Of Luxury
|6:45
|LP4-1-3
|Now Wash Your Hands
|1:15
|LP4-1-4
|Paper Lies
|5:27
|LP4-2-1
|Brave
|8:46
|LP4-2-2
|The Great Escape / The Last Of You / Fallin' From The Moon
|9:35
|LP4-2-3
|Made Again
|5:31
Live At La Cigale (29/4/1994) (2018 Michael Hunter Remix)
|LP5-1-1
|Cover My Eyes (Pain And Heaven)
|4:03
|LP5-1-2
|Slainte Mhath
|4:57
|LP5-1-3
|No One Can
|4:49
|LP5-1-4
|Sympathy
|3:32
|LP5-1-5
|Easter
|6:18
|LP5-2-1
|Garden Party
|7:19
|LP5-2-2
|Waiting To Happen
|5:05
|LP5-2-3
|Hooks In You
|2:47
|LP5-2-4
|The Space...
|7:11
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Marillion - Brave (Box) (0190295722951) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 15330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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