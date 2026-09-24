Mark Knopfler - One Deep River (Box) (Half Speed) (0602455095572) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mark Knopfler - One Deep River (Box) (Half Speed) (0602455095572) виниловая пластинка
Марк Нопфлер – один из самых успешных музыкантов, когда-либо родившихся в Великобритании, выпускает свой десятый сольный студийный альбом One Deep River. Бокс-сет 3LP 45 rpm, Half Speed + 2 CD.. Нопфлер выпускает свой десятый сольный студийный альбом, который называется One Deep River и содержит 12 новых, неповторимых песен музыканта. Его теплый, звонкий голос, поэтические тексты и безошибочная игра на гитаре присутствуют как никогда. Новые песни основаны на межжанровых смешениях с ??влияниями блюза, фолка, рока и не только. One Deep River был спродюсирован Нопфлером вместе со своим давним соавтором Гаем Флетчером и записан в British Grove Studios в Лондоне.
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