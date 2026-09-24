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Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка

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Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 2
Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 3
Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 4
Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 5
Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 6
Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 7
Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 8
Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 9
Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 4
  • Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 5
  • Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 6
  • Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 7
  • Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 8
  • Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 9
  • Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 750 руб. 
Начислим 432 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692663
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Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка
14 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588114816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The E Street Shuffle, 4th Of July, Asbury Park (Sandy), Kittys Back, Wild Billys Circus Story, Incident On 57th Street, Rosalita (Come Out Tonight), York City Serenade
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка

Вторая работа Спрингстина, полная таких знаковых персонажей, как Розалита и Сэнди, мошенников, гадалок и пространных повествований, которые находятся где-то между историческими фактами и небылицами, - это не что иное, как звуки лета на берегу Джерси. Отреставрированный на знаменитой мастеринговой системе Mobile Fidelity, отпрессованный в RTI на MoFi SuperVinyl и строго ограниченный 7 500 пронумерованными копиями, комплект UltraDisc One-Step 180g 33RPM LP от Mobile Fidelity - это окончательная звуковая версия второго альбома Спрингстина. The Wild, The Innocent &amp;amp; The E Street Shuffle выигрывает от практически полного отсутствия шумов, превосходной четкости канавок и абсолютно гладкой поверхности SuperVinyl, играя с ясностью, энергией, присутствием и открытостью, которые дополняют выразительность, динамику и масштаб семи беспокойных песен, составляющих работу, которую Rolling Stone назвал 345-м величайшим альбомом всех времен. Помимо аудиофильского звучания, которое практически переносит вас за микшерный пульт студии 914 Sound - услышьте разделение инструментов, естественное затухание нот, взаимодействие в широкоэкранной звуковой сцене и бесконечную молодость голоса Спрингстина - это переиздание серьезно относится к влиятельности этой пластинки, представляя ее в упаковке, которая подчеркивает ее статус. Пластинка поставляется в красивом слипкейсе и помещена в специальный рукав с тиснением фольгой и верным художественным оформлением. Это переиздание для тех, кто ценит качество звука и хочет приобщиться ко всему, что связано с бодрящим сетом, который вывел Спрингстина из клубов и привел его на радио.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588114816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The E Street Shuffle, 4th Of July, Asbury Park (Sandy), Kittys Back, Wild Billys Circus Story, Incident On 57th Street, Rosalita (Come Out Tonight), York City Serenade
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Вторая работа Спрингстина, полная таких знаковых персонажей, как Розалита и Сэнди, мошенников, гадалок и пространных повествований, которые находятся где-то между историческими фактами и небылицами, - это не что иное, как звуки лета на берегу Джерси. Отреставрированный на знаменитой мастеринговой системе Mobile Fidelity, отпрессованный в RTI на MoFi SuperVinyl и строго ограниченный 7 500 пронумерованными копиями, комплект UltraDisc One-Step 180g 33RPM LP от Mobile Fidelity - это окончательная звуковая версия второго альбома Спрингстина. The Wild, The Innocent &amp;amp; The E Street Shuffle выигрывает от практически полного отсутствия шумов, превосходной четкости канавок и абсолютно гладкой поверхности SuperVinyl, играя с ясностью, энергией, присутствием и открытостью, которые дополняют выразительность, динамику и масштаб семи беспокойных песен, составляющих работу, которую Rolling Stone назвал 345-м величайшим альбомом всех времен. Помимо аудиофильского звучания, которое практически переносит вас за микшерный пульт студии 914 Sound - услышьте разделение инструментов, естественное затухание нот, взаимодействие в широкоэкранной звуковой сцене и бесконечную молодость голоса Спрингстина - это переиздание серьезно относится к влиятельности этой пластинки, представляя ее в упаковке, которая подчеркивает ее статус. Пластинка поставляется в красивом слипкейсе и помещена в специальный рукав с тиснением фольгой и верным художественным оформлением. Это переиздание для тех, кто ценит качество звука и хочет приобщиться ко всему, что связано с бодрящим сетом, который вывел Спрингстина из клубов и привел его на радио.


Теги товара: Поп-музыка
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Доставка
Отзывы


Купить Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка - по цене 14750 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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