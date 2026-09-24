Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка
Вторая работа Спрингстина, полная таких знаковых персонажей, как Розалита и Сэнди, мошенников, гадалок и пространных повествований, которые находятся где-то между историческими фактами и небылицами, - это не что иное, как звуки лета на берегу Джерси. Отреставрированный на знаменитой мастеринговой системе Mobile Fidelity, отпрессованный в RTI на MoFi SuperVinyl и строго ограниченный 7 500 пронумерованными копиями, комплект UltraDisc One-Step 180g 33RPM LP от Mobile Fidelity - это окончательная звуковая версия второго альбома Спрингстина. The Wild, The Innocent &amp; The E Street Shuffle выигрывает от практически полного отсутствия шумов, превосходной четкости канавок и абсолютно гладкой поверхности SuperVinyl, играя с ясностью, энергией, присутствием и открытостью, которые дополняют выразительность, динамику и масштаб семи беспокойных песен, составляющих работу, которую Rolling Stone назвал 345-м величайшим альбомом всех времен. Помимо аудиофильского звучания, которое практически переносит вас за микшерный пульт студии 914 Sound - услышьте разделение инструментов, естественное затухание нот, взаимодействие в широкоэкранной звуковой сцене и бесконечную молодость голоса Спрингстина - это переиздание серьезно относится к влиятельности этой пластинки, представляя ее в упаковке, которая подчеркивает ее статус. Пластинка поставляется в красивом слипкейсе и помещена в специальный рукав с тиснением фольгой и верным художественным оформлением. Это переиздание для тех, кто ценит качество звука и хочет приобщиться ко всему, что связано с бодрящим сетом, который вывел Спрингстина из клубов и привел его на радио.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Отзывы о товаре Bruce Springsteen - The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588114816) виниловая пластинка