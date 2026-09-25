Herbert von Karajan - Strauss J.: Die Fledermaus (Box) (0028948715497) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
HERBERT VON KARAJAN
Альбом (сингл)
Strauss J.: Die Fledermaus
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 220 руб.
В наличии
Код товара: 733316
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948715497]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
HERBERT VON KARAJAN
Альбом (сингл)
Strauss J.: Die Fledermaus
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Overture (2025 Remaster), Nr.1 Introduktion: "T?ubchen, das entflattert ist" (Act 1), Da schreibt meine Schwester Ida...Nein, mit solchen (Act 1), Nr.2 Terzett: "Nein, mit solchen Advokaten" (Act 1), Nr.3 Duett: "Komm mit mir zum Souper" (Act 1), Nr.4 Terzett: "So muss allein ich bleiben" (Act 1), Nr.5 Finale: "Trinke, Liebchen, trinke schnell" (Act 1), "Ich h?re Stimmen!" (Act 1), "Mein Herr, was d?chten Sie von mir" (Act 1), "Nein, nein, ich zweifle gar nicht mehr" (Act 1), Nr.6 Introduktion:
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Herbert von Karajan - Strauss J.: Die Fledermaus (Box) (0028948715497) виниловая пластинка
Одна из жемчужин несравненного оперного каталога Decca: в честь 200-летия со дня рождения Иоганна Штрауса лейбл переиздаёт запись оперетты «Летучая мышь» 1960 года под управлением Герберта фон Караяна. Великолепный венский состав: Хильде Гюден, Эрика Кёт, Вальтер Берри, Эрих Кунц и Венский филармонический оркестр!. Это переиздание на 180 г виниле выполнено с оригинальных стерео-лент в формате 24 бит/192 кГц. Издание поставляется в подарочной упаковке с факсимильным изданием оригинального буклета и дополнено записью гала-концерта с участием таких приглашенных оперных звезд, как Рената Тебальди, Юсси Бьёрлинг и Джоан Сазерленд.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Rock Opera
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948715497]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
HERBERT VON KARAJAN
Альбом (сингл)
Strauss J.: Die Fledermaus
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Overture (2025 Remaster), Nr.1 Introduktion: "T?ubchen, das entflattert ist" (Act 1), Da schreibt meine Schwester Ida...Nein, mit solchen (Act 1), Nr.2 Terzett: "Nein, mit solchen Advokaten" (Act 1), Nr.3 Duett: "Komm mit mir zum Souper" (Act 1), Nr.4 Terzett: "So muss allein ich bleiben" (Act 1), Nr.5 Finale: "Trinke, Liebchen, trinke schnell" (Act 1), "Ich h?re Stimmen!" (Act 1), "Mein Herr, was d?chten Sie von mir" (Act 1), "Nein, nein, ich zweifle gar nicht mehr" (Act 1), Nr.6 Introduktion:
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Одна из жемчужин несравненного оперного каталога Decca: в честь 200-летия со дня рождения Иоганна Штрауса лейбл переиздаёт запись оперетты «Летучая мышь» 1960 года под управлением Герберта фон Караяна. Великолепный венский состав: Хильде Гюден, Эрика Кёт, Вальтер Берри, Эрих Кунц и Венский филармонический оркестр!. Это переиздание на 180 г виниле выполнено с оригинальных стерео-лент в формате 24 бит/192 кГц. Издание поставляется в подарочной упаковке с факсимильным изданием оригинального буклета и дополнено записью гала-концерта с участием таких приглашенных оперных звезд, как Рената Тебальди, Юсси Бьёрлинг и Джоан Сазерленд.
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Теги товара: Limited Edition, Rock Opera
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Rock Opera
Herbert von Karajan - Strauss J.: Die Fledermaus (Box) (0028948715497) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 15220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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