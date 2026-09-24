Shinichiro Yokota - Pitstop Box (Box) (4251804181341) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Shinichiro Yokota
Альбом (сингл)
Pitstop Box
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 220 руб.
В наличии
Код товара: 722027
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15 220 руб.
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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804181341]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Shinichiro Yokota
Альбом (сингл)
Pitstop Box
Жанр
House
Трек-лист
Bells, Night Drive, Gaming Man, Fuyuukan, Gotta Have House, Machibouke, Way Of Jungle, Quiet Town Of Tokyo, Right Here Right Now, Sora - Sky Magic, Water Melodies, Nippon No Natsu, G1 Rain, G2 Orange Moon, H1 I Know You Like It, H2 Tokyo 018, I1 Time Traveling, I2 This Moment, J1 Timeless, J2 Take Yours, K1 Night Drive (Reprise), K2 Simoon, L1 Lens 1992, L2 Bass Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Shinichiro Yokota - Pitstop Box (Box) (4251804181341) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bells, Night Drive, Gaming Man, Fuyuukan, Gotta Have House, Machibouke, Way Of Jungle, Quiet Town Of Tokyo, Right Here Right Now, Sora - Sky Magic, Water Melodies, Nippon No Natsu, G1 Rain, G2 Orange Moon, H1 I Know You Like It, H2 Tokyo 018, I1 Time Traveling, I2 This Moment, J1 Timeless, J2 Take Yours, K1 Night Drive (Reprise), K2 Simoon, L1 Lens 1992, L2 Bass Man
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804181341]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Shinichiro Yokota
Альбом (сингл)
Pitstop Box
Жанр
House
Трек-лист
Bells, Night Drive, Gaming Man, Fuyuukan, Gotta Have House, Machibouke, Way Of Jungle, Quiet Town Of Tokyo, Right Here Right Now, Sora - Sky Magic, Water Melodies, Nippon No Natsu, G1 Rain, G2 Orange Moon, H1 I Know You Like It, H2 Tokyo 018, I1 Time Traveling, I2 This Moment, J1 Timeless, J2 Take Yours, K1 Night Drive (Reprise), K2 Simoon, L1 Lens 1992, L2 Bass Man
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bells, Night Drive, Gaming Man, Fuyuukan, Gotta Have House, Machibouke, Way Of Jungle, Quiet Town Of Tokyo, Right Here Right Now, Sora - Sky Magic, Water Melodies, Nippon No Natsu, G1 Rain, G2 Orange Moon, H1 I Know You Like It, H2 Tokyo 018, I1 Time Traveling, I2 This Moment, J1 Timeless, J2 Take Yours, K1 Night Drive (Reprise), K2 Simoon, L1 Lens 1992, L2 Bass Man
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Shinichiro Yokota - Pitstop Box (Box) (4251804181341) виниловая пластинка - по цене 15220 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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