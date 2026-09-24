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OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка

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OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 1
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 2
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 3
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 4
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 5
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 6
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 7
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 8
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 9
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 10
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 11
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 12
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 13
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 14
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 15
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 16
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 17
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 18
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 19
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 20
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 21
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 22
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 23
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 24
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 25
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 26
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 27
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Minecraft Dungeons
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, желтый, оранжевый, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 1
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 2
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 3
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 4
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 5
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 6
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 7
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 8
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 9
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 10
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 11
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 12
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 13
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 14
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 15
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 16
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 17
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 18
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 19
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 20
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 21
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 22
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 23
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 24
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 25
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 26
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 27
  • OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 450 руб. 
Начислим 452 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707036
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка
15 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
iam8bit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Iam8bit
Barcode
[0850047432001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Minecraft Dungeons
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Peter Hont (2)–Finnbacka, Johan Johnson–Halland, Peter Hont (2)–Dalarna, Peter Hont (2)–Stuga, Johan Johnson–Squid Coast, Peter Hont (2)–Tempest Golem, Peter Hont (2)–Basalt Deltas, Peter Hont (2)–Torn Acinder, Johan Johnson–Creeper Woods, Johan Johnson–Soggy Swamp, Johan Johnson–Cacti Canyon, Peter Hont (2)–Gjermunds Lament, Johan Johnson–Desert Temple, Johan Johnson–Obsidian Pinnacle, Peter Hont (2)–The Arch-Illager, Peter Hont (2)–Enderman, Peter Hont (2)–Evoker, Peter Hont (2)–The Four Horse
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, желтый, оранжевый, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка

Саундтрек к Minecraft Dungeons, компьютерной игре в жанре action/RPG, разработанной компаниями Mojang Studios и Double Eleven и выпущенной в 2020 году. Бокс-сет, цветной винил. Студия Mojang смешала ваши любимые треки из Minecraft Dungeons со свежими ремиксами от звездных артистов, включая работы Eevee, The Deli, WunTwo и многих других. Эта невероятная коллекция впечатляющих мелодий представлена на виниле цветов Nether Purple и Orange и помещена в элегантный бокс-сет с обложкой от самой студии Mojang.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
iam8bit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Iam8bit
Barcode
[0850047432001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Minecraft Dungeons
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Peter Hont (2)–Finnbacka, Johan Johnson–Halland, Peter Hont (2)–Dalarna, Peter Hont (2)–Stuga, Johan Johnson–Squid Coast, Peter Hont (2)–Tempest Golem, Peter Hont (2)–Basalt Deltas, Peter Hont (2)–Torn Acinder, Johan Johnson–Creeper Woods, Johan Johnson–Soggy Swamp, Johan Johnson–Cacti Canyon, Peter Hont (2)–Gjermunds Lament, Johan Johnson–Desert Temple, Johan Johnson–Obsidian Pinnacle, Peter Hont (2)–The Arch-Illager, Peter Hont (2)–Enderman, Peter Hont (2)–Evoker, Peter Hont (2)–The Four Horse
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, желтый, оранжевый, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Канада
Описание
Саундтрек к Minecraft Dungeons, компьютерной игре в жанре action/RPG, разработанной компаниями Mojang Studios и Double Eleven и выпущенной в 2020 году. Бокс-сет, цветной винил. Студия Mojang смешала ваши любимые треки из Minecraft Dungeons со свежими ремиксами от звездных артистов, включая работы Eevee, The Deli, WunTwo и многих других. Эта невероятная коллекция впечатляющих мелодий представлена на виниле цветов Nether Purple и Orange и помещена в элегантный бокс-сет с обложкой от самой студии Mojang.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 15450 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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