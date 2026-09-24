Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Once Twice Melody
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 750 руб.
В наличии
Код товара: 706868
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Характеристики
Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863067946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Once Twice Melody
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Once Twice Melody, Superstar, Pink Funeral, Through Me, Runaway ESP, Romance, Over And Over, Sunset, Only You Know, Another Go Around, Masquerade, Illusion Of Forever, Finale, The Bells, Hurts To Love, Many Nights, Modern Love Stories
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка
Once Twice Melody был представлен как концептуальный альбом, и его выход был разделен на четыре части, которые были выпущены в течение нескольких месяцев в 2021 году. Альбом получил положительные отзывы критиков и поклонников за свою атмосферную и мечтательную музыку, характерную для Beach House.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863067946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Once Twice Melody
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Once Twice Melody, Superstar, Pink Funeral, Through Me, Runaway ESP, Romance, Over And Over, Sunset, Only You Know, Another Go Around, Masquerade, Illusion Of Forever, Finale, The Bells, Hurts To Love, Many Nights, Modern Love Stories
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Once Twice Melody был представлен как концептуальный альбом, и его выход был разделен на четыре части, которые были выпущены в течение нескольких месяцев в 2021 году. Альбом получил положительные отзывы критиков и поклонников за свою атмосферную и мечтательную музыку, характерную для Beach House.
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Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 14750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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