Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emmanuel Top
Альбом (сингл)
The Legacy Of Attack Records
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733592
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Характеристики
Бренд
Attack
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Attack
Barcode
[5487567497194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emmanuel Top
Альбом (сингл)
The Legacy Of Attack Records
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Ecsta - Deal, Cosmic Event, Turkish Bazar, Acid Phase, So Cold, Play It Loud, Climax V 1.1, Radio, Tone, Stress
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ecsta - Deal, Cosmic Event, Turkish Bazar, Acid Phase, So Cold, Play It Loud, Climax V 1.1, Radio, Tone, Stress
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
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Бренд
Attack
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Attack
Barcode
[5487567497194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emmanuel Top
Альбом (сингл)
The Legacy Of Attack Records
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Ecsta - Deal, Cosmic Event, Turkish Bazar, Acid Phase, So Cold, Play It Loud, Climax V 1.1, Radio, Tone, Stress
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Бельгия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ecsta - Deal, Cosmic Event, Turkish Bazar, Acid Phase, So Cold, Play It Loud, Climax V 1.1, Radio, Tone, Stress
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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