Tankard & Tankwart - Reaped CM-Years (Box) (coloured) (4255698500646) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tankard, Tankwart
Альбом (сингл)
Reaped CM-Years
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 770 руб.
В наличии
Код товара: 692417
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Характеристики
Бренд
Reaper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4255698500646]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tankard, Tankwart
Альбом (сингл)
Reaped CM-Years
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Flirtin’ With Desaster, Dark Exile, Hot Dog Inferno, Hell Bent For Jesus, Kings Of Beer, I’m So Sorry, Talk Show Prostitute, Incredible Loudness, Land Of The Free, Mirror, Mirror, Tatto Coward, Serial Killer, planetwide-suicide.com, Hard Rock Dinosaur, Queen Of Hearts, U-R-B, Superlover, Tankard Roach Motel, Another Perfect Day, Whips, Away!, Face To The Enemy, Splendid Boyz, Disco Destroyer, Sch?ne Maid, Viva Espana, Tanze Samba Mit Mir, Ein Bi?chen Spa? Mu? Sein, Paloma Blanca, Tag, Als Conny
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tankard & Tankwart - Reaped CM-Years (Box) (coloured) (4255698500646) виниловая пластинка
Лимитированное переиздание альбомов Kings Of Beer, Disco Destroyer и Himbeergeist Zum Fr?hst?ck немецкой трэш-метал- группы Tankard в стильном футляре. Все альбомы ремастированы и с новым оформлением!. Издание на цветном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Reaper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4255698500646]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tankard, Tankwart
Альбом (сингл)
Reaped CM-Years
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Flirtin’ With Desaster, Dark Exile, Hot Dog Inferno, Hell Bent For Jesus, Kings Of Beer, I’m So Sorry, Talk Show Prostitute, Incredible Loudness, Land Of The Free, Mirror, Mirror, Tatto Coward, Serial Killer, planetwide-suicide.com, Hard Rock Dinosaur, Queen Of Hearts, U-R-B, Superlover, Tankard Roach Motel, Another Perfect Day, Whips, Away!, Face To The Enemy, Splendid Boyz, Disco Destroyer, Sch?ne Maid, Viva Espana, Tanze Samba Mit Mir, Ein Bi?chen Spa? Mu? Sein, Paloma Blanca, Tag, Als Conny
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Лимитированное переиздание альбомов Kings Of Beer, Disco Destroyer и Himbeergeist Zum Fr?hst?ck немецкой трэш-метал- группы Tankard в стильном футляре. Все альбомы ремастированы и с новым оформлением!. Издание на цветном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tankard & Tankwart - Reaped CM-Years (Box) (coloured) (4255698500646) виниловая пластинка - стоимость товара 14770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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