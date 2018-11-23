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Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка

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Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка - фото 1
Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2018
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
CLUTCHING AT STRAWS
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка - фото 1
  • Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 490 руб. 
Начислим 480 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 192128
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка
16 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MARILLION
filter_none Товар входит в коллекцию MARILLION

Коллекция MARILLION


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2018
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
CLUTCHING AT STRAWS
Версия издания
стандартное
Ограниченный тираж
Нет
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка

Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2018
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
CLUTCHING AT STRAWS
Версия издания
стандартное
Ограниченный тираж
Нет
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Описание
Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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