Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2018
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
CLUTCHING AT STRAWS
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 490 руб.
В наличии
Код товара: 192128
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2018
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
CLUTCHING AT STRAWS
Версия издания
стандартное
Ограниченный тираж
Нет
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка
Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2018
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
CLUTCHING AT STRAWS
Версия издания
стандартное
Ограниченный тираж
Нет
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка
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Marillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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