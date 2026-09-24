Itzhak Perlman - Legendary Recordings (Box) (5021732755346) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Legendary Recordings
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 910 руб.
В наличии
Код товара: 717746
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732755346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Legendary Recordings
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
BEETHOVEN - Violin Concerto in D major, Op.61, BEETHOVEN - Violin Concerto in D major, Op.61, Triple Concerto for piano, violin and cello in C major, Op. 56, Triple Concerto for piano, violin and cello in C major, Op. 56, BRAHMS - Violin Concerto in D major, Op. 77, BRAHMS - Violin Concerto in D major, Op. 77, TCHAIKOVSKY - Violin Concerto in D major, Op. 35; Serenade melancolique op. 26, TCHAIKOVSKY - Violin Concerto in D major, Op. 35; Serenade melancolique op. 26, VIVALDI - Le quattro stagion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Itzhak Perlman - Legendary Recordings (Box) (5021732755346) виниловая пластинка
За последние 60 лет Ицхак Перлман зарекомендовал себя как один из величайших скрипачей в истории, на одном уровне с такими великими музыкантами, как Фриц Крейслер, Яша Хейфец и Давид Ойстрах. Этот новый сборник из пяти пластинок – ценное напоминание о его творчестве – представляет собой сборник шедевров для скрипки с оркестром, ставших легендарными записями. Эти записи отражают сотрудничество Ицхака Перлмана с лучшими оркестрами мира и выдающимися дирижёрами: Карло Марией Джулини, Даниэлем Баренбоймом, Йо-Йо Ма и Юджином Орманди. «Совершенно невозможно представить себе современное скрипичное наследие без абсолютного музыкального гения Перлмана» - Даниэль Баренбойм.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732755346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Legendary Recordings
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
BEETHOVEN - Violin Concerto in D major, Op.61, BEETHOVEN - Violin Concerto in D major, Op.61, Triple Concerto for piano, violin and cello in C major, Op. 56, Triple Concerto for piano, violin and cello in C major, Op. 56, BRAHMS - Violin Concerto in D major, Op. 77, BRAHMS - Violin Concerto in D major, Op. 77, TCHAIKOVSKY - Violin Concerto in D major, Op. 35; Serenade melancolique op. 26, TCHAIKOVSKY - Violin Concerto in D major, Op. 35; Serenade melancolique op. 26, VIVALDI - Le quattro stagion
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
За последние 60 лет Ицхак Перлман зарекомендовал себя как один из величайших скрипачей в истории, на одном уровне с такими великими музыкантами, как Фриц Крейслер, Яша Хейфец и Давид Ойстрах. Этот новый сборник из пяти пластинок – ценное напоминание о его творчестве – представляет собой сборник шедевров для скрипки с оркестром, ставших легендарными записями. Эти записи отражают сотрудничество Ицхака Перлмана с лучшими оркестрами мира и выдающимися дирижёрами: Карло Марией Джулини, Даниэлем Баренбоймом, Йо-Йо Ма и Юджином Орманди. «Совершенно невозможно представить себе современное скрипичное наследие без абсолютного музыкального гения Перлмана» - Даниэль Баренбойм.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Itzhak Perlman - Legendary Recordings (Box) (5021732755346) виниловая пластинка - стоимость товара 15910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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