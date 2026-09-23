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Rod Stewart - 1975-1978 (Box) (0081227932657) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rod Stewart - 1975-1978 (Box) (0081227932657) виниловая пластинка

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Rod Stewart - 1975-1978 (Box) (0081227932657) виниловая пластинка - фото 1
Rod Stewart - 1975-1978 (Box) (0081227932657) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
1975-1978
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Rod Stewart - 1975-1978 (Box) (0081227932657) виниловая пластинка - фото 1
  • Rod Stewart - 1975-1978 (Box) (0081227932657) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 660 руб. 
Начислим 534 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500930
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rod Stewart - 1975-1978 (Box) (0081227932657) виниловая пластинка
16 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0081227932657]
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
1975-1978
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rod Stewart - 1975-1978 (Box) (0081227932657) виниловая пластинка

Rod Stewart - 1975-1978 (Box) (0081227932657) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Rod Stewart - 1975-1978 (Box) (0081227932657) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0081227932657]
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
1975-1978
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Rod Stewart - 1975-1978 (Box) (0081227932657) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rod Stewart - 1975-1978 (Box) (0081227932657) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 16660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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