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Аквариум - Live (Зомбияйц,Записки О Фл.,На Таганке,Бг И Гаккель,Оракул- 10Lp Box) (4640004136082) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Аквариум - Live (Зомбияйц,Записки О Фл.,На Таганке,Бг И Гаккель,Оракул- 10Lp Box) (4640004136082) виниловая пластинка

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Аквариум - Live (Зомбияйц,Записки О Фл.,На Таганке,Бг И Гаккель,Оракул- 10Lp Box) (4640004136082) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Live (Зомбияйц,Записки О Фл.,На Таганке,Бг И Гаккель,Оракул- 10Lp Box) (4640004136082) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Live (Зомбияйц,Записки О Фл.,На Таганке,Бг И Гаккель,Оракул- 10Lp Box) (4640004136082) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Live (Зомбияйц,Записки О Фл.,На Таганке,Бг И Гаккель,Оракул- 10Lp Box) (4640004136082) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 810 руб. 
Начислим 462 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718378
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Аквариум - Live (Зомбияйц,Записки О Фл.,На Таганке,Бг И Гаккель,Оракул- 10Lp Box) (4640004136082) виниловая пластинка
15 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
10 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136082]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Инструментал, Укравший дождь, Уйдешь своим путем, Танец, Иванов, Электрический пёс, Все, что я хочу, 10 прекрасных дам, Рыба, Вавилон, Песня для нового быта, Глядя в телевизор, Мой друг музыкант, С той стороны зеркального стекла, Никто из нас не выйдет отсюда живым, Перекресток, Нам всем будет лучше, Сельские леди и джентльмены, Сталь, Пригородный блюз, Железнодорожная вода, Начальник фарфоровой башни, Моя альтернатива, 25 к 10, Мне хотелось бы видеть тебя, Козлодоев, Мочалкин блюз, Трамвай, Кам
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Live (Зомбияйц,Записки О Фл.,На Таганке,Бг И Гаккель,Оракул- 10Lp Box) (4640004136082) виниловая пластинка

Летом 2013 года компания «Бомба-Мьюзик» выпустила на виниле несколько концертных альбомов «Аквариума», тем самым дав старт масштабному переизданию полной дискографии главной русской рок-группы 80-х на классическом носителе. Некоторые записи ранее уже выпускались на компакт-дисках, однако в серию попали и настоящие раритеты, в существовании которых сомневались даже знатоки творчества Бориса Гребенщикова. Первыми были выпущены альбомы «На Таганке» и «Зомбияйц». Причём, первый был издан в полной версии впервые. Выпускавшаяся ранее на компакт-дисках одноимённая запись фактически являлась компиляцией треков, зафиксированных на плёнку в одном и том же месте (то есть, в Театре на Таганке), но в разное время. Теперь же ситуацию исправили и на виниле была выпущена запись концерта, состоявшегося 24 декабря 1985 года. Спустя некоторое время в продажу поступили ещё три винила из серии «Аквариум Live». Это – «Записки о флоре и фауне», «БГ и Гаккель. На Таганке» и «Оракул Божественной Бутылки». После того, как все пять альбомов были напечатаны, издатель подготовил специальный подарочный бокс, в который вошли все перечисленные винилы. Коллекционный бокс «Аквариум Live» – это собрание из десяти пластинок легендарной отечественной рок-группы. В каталогах бокс обозначается как «10-LP», поскольку все вошедшие в него издания двойные. Винилы 180-граммовые, чёрного цвета, произведены в Германии. Упакованы в разворотные конверты. Все экземпляры коллекционного бокса «Аквариум Live» пронумерованы вручную. Тираж этого издания строго ограничен. В качестве бонуса к изданию прилагается небольшой буклет (16 страниц) с фотографиями группы «Аквариума» 1978-1991 гг, сделанных Андреем «Вилли» Усовым, которого называют «официальным фотографом» коллектива. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Аквариум - Live (Зомбияйц,Записки О Фл.,На Таганке,Бг И Гаккель,Оракул- 10Lp Box) (4640004136082) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
10 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136082]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Инструментал, Укравший дождь, Уйдешь своим путем, Танец, Иванов, Электрический пёс, Все, что я хочу, 10 прекрасных дам, Рыба, Вавилон, Песня для нового быта, Глядя в телевизор, Мой друг музыкант, С той стороны зеркального стекла, Никто из нас не выйдет отсюда живым, Перекресток, Нам всем будет лучше, Сельские леди и джентльмены, Сталь, Пригородный блюз, Железнодорожная вода, Начальник фарфоровой башни, Моя альтернатива, 25 к 10, Мне хотелось бы видеть тебя, Козлодоев, Мочалкин блюз, Трамвай, Кам
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Описание
Летом 2013 года компания «Бомба-Мьюзик» выпустила на виниле несколько концертных альбомов «Аквариума», тем самым дав старт масштабному переизданию полной дискографии главной русской рок-группы 80-х на классическом носителе. Некоторые записи ранее уже выпускались на компакт-дисках, однако в серию попали и настоящие раритеты, в существовании которых сомневались даже знатоки творчества Бориса Гребенщикова. Первыми были выпущены альбомы «На Таганке» и «Зомбияйц». Причём, первый был издан в полной версии впервые. Выпускавшаяся ранее на компакт-дисках одноимённая запись фактически являлась компиляцией треков, зафиксированных на плёнку в одном и том же месте (то есть, в Театре на Таганке), но в разное время. Теперь же ситуацию исправили и на виниле была выпущена запись концерта, состоявшегося 24 декабря 1985 года. Спустя некоторое время в продажу поступили ещё три винила из серии «Аквариум Live». Это – «Записки о флоре и фауне», «БГ и Гаккель. На Таганке» и «Оракул Божественной Бутылки». После того, как все пять альбомов были напечатаны, издатель подготовил специальный подарочный бокс, в который вошли все перечисленные винилы. Коллекционный бокс «Аквариум Live» – это собрание из десяти пластинок легендарной отечественной рок-группы. В каталогах бокс обозначается как «10-LP», поскольку все вошедшие в него издания двойные. Винилы 180-граммовые, чёрного цвета, произведены в Германии. Упакованы в разворотные конверты. Все экземпляры коллекционного бокса «Аквариум Live» пронумерованы вручную. Тираж этого издания строго ограничен. В качестве бонуса к изданию прилагается небольшой буклет (16 страниц) с фотографиями группы «Аквариума» 1978-1991 гг, сделанных Андреем «Вилли» Усовым, которого называют «официальным фотографом» коллектива. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.


Теги товара: Limited Edition
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Аквариум - Live (Зомбияйц,Записки О Фл.,На Таганке,Бг И Гаккель,Оракул- 10Lp Box) (4640004136082) виниловая пластинка – стоимость товара 15810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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