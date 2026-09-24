Описание товара Аквариум - Live (Зомбияйц,Записки О Фл.,На Таганке,Бг И Гаккель,Оракул- 10Lp Box) (4640004136082) виниловая пластинка

Летом 2013 года компания «Бомба-Мьюзик» выпустила на виниле несколько концертных альбомов «Аквариума», тем самым дав старт масштабному переизданию полной дискографии главной русской рок-группы 80-х на классическом носителе. Некоторые записи ранее уже выпускались на компакт-дисках, однако в серию попали и настоящие раритеты, в существовании которых сомневались даже знатоки творчества Бориса Гребенщикова. Первыми были выпущены альбомы «На Таганке» и «Зомбияйц». Причём, первый был издан в полной версии впервые. Выпускавшаяся ранее на компакт-дисках одноимённая запись фактически являлась компиляцией треков, зафиксированных на плёнку в одном и том же месте (то есть, в Театре на Таганке), но в разное время. Теперь же ситуацию исправили и на виниле была выпущена запись концерта, состоявшегося 24 декабря 1985 года. Спустя некоторое время в продажу поступили ещё три винила из серии «Аквариум Live». Это – «Записки о флоре и фауне», «БГ и Гаккель. На Таганке» и «Оракул Божественной Бутылки». После того, как все пять альбомов были напечатаны, издатель подготовил специальный подарочный бокс, в который вошли все перечисленные винилы. Коллекционный бокс «Аквариум Live» – это собрание из десяти пластинок легендарной отечественной рок-группы. В каталогах бокс обозначается как «10-LP», поскольку все вошедшие в него издания двойные. Винилы 180-граммовые, чёрного цвета, произведены в Германии. Упакованы в разворотные конверты. Все экземпляры коллекционного бокса «Аквариум Live» пронумерованы вручную. Тираж этого издания строго ограничен. В качестве бонуса к изданию прилагается небольшой буклет (16 страниц) с фотографиями группы «Аквариума» 1978-1991 гг, сделанных Андреем «Вилли» Усовым, которого называют «официальным фотографом» коллектива. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.