Depeche Mode - Spirit - The 12" Singles (V12) (Box) (0196588103612) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Spirit - The 12 Singles
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 380 руб.
В наличии
Код товара: 695799
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588103612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Spirit - The 12 Singles
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Post Rock
Трек-лист
Wheres The Revolution (Remixes) | 12BONG 47, Wheres The Revolution (Autolux Remix), Wheres The Revolution (Pearson Sound Remix), Wheres The Revolution (Algiers Click Farm Remix), Wheres The Revolution (Simian Mobile Disco Remix), Cover Me (Remixes) | 12BONG 49, Cover Me (Ellen Allien U.F.O. RMX), Cover Me (I Hate Models Cold Lights Remix), Wheres The Revolution (Pearson Sound Beatless Remix), Wheres The Revolution (Simian Mobile Disco Dub), Wheres The Revolution (Terence Fixmer Spatial Mix), Whe
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Depeche Mode - Spirit - The 12" Singles (V12) (Box) (0196588103612) виниловая пластинка
The 12 Singles
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Теги товара: Depeche Mode, New Wave
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588103612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Spirit - The 12 Singles
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Post Rock
Трек-лист
Wheres The Revolution (Remixes) | 12BONG 47, Wheres The Revolution (Autolux Remix), Wheres The Revolution (Pearson Sound Remix), Wheres The Revolution (Algiers Click Farm Remix), Wheres The Revolution (Simian Mobile Disco Remix), Cover Me (Remixes) | 12BONG 49, Cover Me (Ellen Allien U.F.O. RMX), Cover Me (I Hate Models Cold Lights Remix), Wheres The Revolution (Pearson Sound Beatless Remix), Wheres The Revolution (Simian Mobile Disco Dub), Wheres The Revolution (Terence Fixmer Spatial Mix), Whe
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
The 12 Singles
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Купить Depeche Mode - Spirit - The 12" Singles (V12) (Box) (0196588103612) виниловая пластинка - по цене 16380 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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