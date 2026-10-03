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The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 1
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 2
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 3
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 4
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 5
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 6
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 7
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 8
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 9
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 10
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 11
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 12
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 13
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 14
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 15
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 16
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 17
Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 1
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 2
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 3
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 4
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 5
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 6
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 7
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 8
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 9
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 10
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 11
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 12
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 13
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 14
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 15
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 16
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 17
  • Виниловая пластинка The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 570 руб. 
Начислим 456 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401664
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) виниловая пластинка
15 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Beatles, The
filter_none Товар входит в коллекцию Beatles, The

Коллекция Beatles, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) виниловая пластинка

Track List

A1Come Together4:21
A2Something3:03
A3Maxwell's Silver Hammer3:27
A4Oh! Darling3:27
A5Octopus's Garden2:51
A6I Want You (She's So Heavy)7:47
B1Here Comes The Sun3:05
B2Because2:46
B3You Never Give Me Your Money4:02
B4Sun King2:27
B5Mean Mr. Mustard1:06
B6Polythene Pam1:13
B7She Came In Through The Bathroom Window1:57
B8Golden Slumbers1:32
B9Carry That Weight1:37
B10The End2:20

Abbey Road Sessions

C1I Want You (She's So Heavy) (Trident Recording Session & Reduction Mix)
C2Goodbye (Home Demo)
C3Something (Studio Demo)
C4The Ballad Of John And Yoko (Take 7)
C5Old Brown Shoe (Take 2)
D1Oh! Darling (Take 4)
D2Octopus's Garden (Take 9)
D3You Never Give Me Your Money (Take 36)
D4Her Majesty (Takes 1-3)
D5Golden Slumbers/Carry That Weight (Takes 1-3 / Medley)
D6Here Comes The Sun (Take 9)
D7Maxwell's Silver Hammer (Take 12)
E1Come Together (Take 5)
E2The End (Take 3)
E3Come And Get It (Studio Demo)
E4Sun King (Take 20)
E5Mean Mr Mustard (Take 20)
E6Polythene Pam (Take 27)
E7She Came In Through The Bathroom Window (Take 27)
E8Because (Take 1 - Instrumental)
F1The Long One (Trial Edit & Mix - 30 July 1969)
F2Something (Take 39 - Instrumental - Strings Only)
F3Golden Slumbers/Carry That Weight (Take 17 - Instrumental - Strings & Brass Only)

Отзывы о товаре The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Come Together4:21
A2Something3:03
A3Maxwell's Silver Hammer3:27
A4Oh! Darling3:27
A5Octopus's Garden2:51
A6I Want You (She's So Heavy)7:47
B1Here Comes The Sun3:05
B2Because2:46
B3You Never Give Me Your Money4:02
B4Sun King2:27
B5Mean Mr. Mustard1:06
B6Polythene Pam1:13
B7She Came In Through The Bathroom Window1:57
B8Golden Slumbers1:32
B9Carry That Weight1:37
B10The End2:20

Abbey Road Sessions

C1I Want You (She's So Heavy) (Trident Recording Session & Reduction Mix)
C2Goodbye (Home Demo)
C3Something (Studio Demo)
C4The Ballad Of John And Yoko (Take 7)
C5Old Brown Shoe (Take 2)
D1Oh! Darling (Take 4)
D2Octopus's Garden (Take 9)
D3You Never Give Me Your Money (Take 36)
D4Her Majesty (Takes 1-3)
D5Golden Slumbers/Carry That Weight (Takes 1-3 / Medley)
D6Here Comes The Sun (Take 9)
D7Maxwell's Silver Hammer (Take 12)
E1Come Together (Take 5)
E2The End (Take 3)
E3Come And Get It (Studio Demo)
E4Sun King (Take 20)
E5Mean Mr Mustard (Take 20)
E6Polythene Pam (Take 27)
E7She Came In Through The Bathroom Window (Take 27)
E8Because (Take 1 - Instrumental)
F1The Long One (Trial Edit & Mix - 30 July 1969)
F2Something (Take 39 - Instrumental - Strings Only)
F3Golden Slumbers/Carry That Weight (Take 17 - Instrumental - Strings & Brass Only)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) виниловая пластинка - стоимость товара 15570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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