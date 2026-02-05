The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Abbey Road
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 401663
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Коллекция Beatles, The
Коллекция Beatles, The
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитThe Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 15 570 руб.3893 руб. в СплитThe Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) виниловая пластинк...
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577915123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Abbey Road
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Come Together, Something, Maxwell’s Silver Hammer, Oh! Darling, Octopus’s Garden, I Want You (She’s So Heavy), Here Comes The Sun, Because, You Never Give Me Your Money, Sun King, Mean Mr Mustard, Polythene Pam, She Came In Through The Bathroom Window, Golden Slumbers, Carry That Weight, The End
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Come Together
|4:21
|A2
|Something
|3:03
|A3
|Maxwell's Silver Hammer
|3:27
|A4
|Oh! Darling
|3:27
|A5
|Octopus's Garden
|2:51
|A6
|I Want You (She's So Heavy)
|7:47
|B1
|Here Comes The Sun
|3:05
|B2
|Because
|2:46
|B3
|You Never Give Me Your Money
|4:02
|B4
|Sun King
|2:27
|B5
|Mean Mr. Mustard
|1:06
|B6
|Polythene Pam
|1:13
|B7
|She Came In Through The Bathroom Window
|1:57
|B8
|Golden Slumbers
|1:32
|B9
|Carry That Weight
|1:37
|B10
|The End
|2:20
|B11
|Her Majesty
|0:23
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577915123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Abbey Road
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Come Together, Something, Maxwell’s Silver Hammer, Oh! Darling, Octopus’s Garden, I Want You (She’s So Heavy), Here Comes The Sun, Because, You Never Give Me Your Money, Sun King, Mean Mr Mustard, Polythene Pam, She Came In Through The Bathroom Window, Golden Slumbers, Carry That Weight, The End
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Come Together
|4:21
|A2
|Something
|3:03
|A3
|Maxwell's Silver Hammer
|3:27
|A4
|Oh! Darling
|3:27
|A5
|Octopus's Garden
|2:51
|A6
|I Want You (She's So Heavy)
|7:47
|B1
|Here Comes The Sun
|3:05
|B2
|Because
|2:46
|B3
|You Never Give Me Your Money
|4:02
|B4
|Sun King
|2:27
|B5
|Mean Mr. Mustard
|1:06
|B6
|Polythene Pam
|1:13
|B7
|She Came In Through The Bathroom Window
|1:57
|B8
|Golden Slumbers
|1:32
|B9
|Carry That Weight
|1:37
|B10
|The End
|2:20
|B11
|Her Majesty
|0:23
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка приехала на день раньше. Целая, работает. Спасибо.
The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка приехала на день раньше. Целая, работает. Спасибо.