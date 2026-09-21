Ветлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) виниловая пластинка
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Описание товара Ветлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) виниловая пластинка
В 2024 году лейбл Panorama Records выпустил виниловый альбом Наталья Ветлицкая – Лучшие Песни (pink), представляющий собой сборник наиболее известных композиций российской певицы Натальи Ветлицкой. Этот релиз включает 12 треков, отражающих ключевые этапы ее музыкальной карьеры. Сторона A открывается песней Посмотри в глаза, за которой следуют Лунный кот, Только не говори мне., Глупые мечты, Глаза цвета виски и Золотые косы. Сторона B включает композиции Шила я платье, Изучай меня, Я останусь с тобой, Ты говоришь мне о любви, По Тверской и Неглинной и Слова, что ты не скажешь. Этот подбор песен демонстрирует разнообразие репертуара Ветлицкой, сочетая лирические баллады и более динамичные треки. Альбом издан на розовом виниле, что придает ему коллекционную ценность и эстетическую привлекательность. Высокое качество записи обеспечивает чистое и насыщенное звучание, передавая все нюансы исполнения. Лучшие Песни (pink) Натальи Ветлицкой — это возможность познакомиться с творчеством одной из ярких представительниц российской эстрады, чьи композиции стали неотъемлемой частью музыкальной культуры страны. Этот сборник станет ценным дополнением к коллекции любого меломана, интересующегося отечественной поп-музыкой.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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