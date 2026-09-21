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Ветлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ветлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) виниловая пластинка

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Ветлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) виниловая пластинка - фото 1
Ветлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) виниловая пластинка - фото 2
Ветлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) виниловая пластинка - фото 3
Ветлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) виниловая пластинка - фото 4
Ветлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наталья Ветлицкая
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ветлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) виниловая пластинка - фото 1
  • Ветлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) виниловая пластинка - фото 2
  • Ветлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) виниловая пластинка - фото 3
  • Ветлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) виниловая пластинка - фото 4
  • Ветлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696165
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4603320377676]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наталья Ветлицкая
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Посмотри в глаза, Лунный кот, Только не говори мне., Глупые мечты, Глаза цвета виски Золотые косы, Шила я платье, Изучай меня, Я останусь с тобой, Ты говоришь мне о любви, По Тверской и Неглинной, Слова, что ты не скажешь
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ветлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) виниловая пластинка

В 2024 году лейбл Panorama Records выпустил виниловый альбом Наталья Ветлицкая – Лучшие Песни (pink), представляющий собой сборник наиболее известных композиций российской певицы Натальи Ветлицкой. Этот релиз включает 12 треков, отражающих ключевые этапы ее музыкальной карьеры. Сторона A открывается песней Посмотри в глаза, за которой следуют Лунный кот, Только не говори мне., Глупые мечты, Глаза цвета виски и Золотые косы. Сторона B включает композиции Шила я платье, Изучай меня, Я останусь с тобой, Ты говоришь мне о любви, По Тверской и Неглинной и Слова, что ты не скажешь. Этот подбор песен демонстрирует разнообразие репертуара Ветлицкой, сочетая лирические баллады и более динамичные треки. Альбом издан на розовом виниле, что придает ему коллекционную ценность и эстетическую привлекательность. Высокое качество записи обеспечивает чистое и насыщенное звучание, передавая все нюансы исполнения. Лучшие Песни (pink) Натальи Ветлицкой — это возможность познакомиться с творчеством одной из ярких представительниц российской эстрады, чьи композиции стали неотъемлемой частью музыкальной культуры страны. Этот сборник станет ценным дополнением к коллекции любого меломана, интересующегося отечественной поп-музыкой.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Ветлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4603320377676]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наталья Ветлицкая
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Посмотри в глаза, Лунный кот, Только не говори мне., Глупые мечты, Глаза цвета виски Золотые косы, Шила я платье, Изучай меня, Я останусь с тобой, Ты говоришь мне о любви, По Тверской и Неглинной, Слова, что ты не скажешь
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
В 2024 году лейбл Panorama Records выпустил виниловый альбом Наталья Ветлицкая – Лучшие Песни (pink), представляющий собой сборник наиболее известных композиций российской певицы Натальи Ветлицкой. Этот релиз включает 12 треков, отражающих ключевые этапы ее музыкальной карьеры. Сторона A открывается песней Посмотри в глаза, за которой следуют Лунный кот, Только не говори мне., Глупые мечты, Глаза цвета виски и Золотые косы. Сторона B включает композиции Шила я платье, Изучай меня, Я останусь с тобой, Ты говоришь мне о любви, По Тверской и Неглинной и Слова, что ты не скажешь. Этот подбор песен демонстрирует разнообразие репертуара Ветлицкой, сочетая лирические баллады и более динамичные треки. Альбом издан на розовом виниле, что придает ему коллекционную ценность и эстетическую привлекательность. Высокое качество записи обеспечивает чистое и насыщенное звучание, передавая все нюансы исполнения. Лучшие Песни (pink) Натальи Ветлицкой — это возможность познакомиться с творчеством одной из ярких представительниц российской эстрады, чьи композиции стали неотъемлемой частью музыкальной культуры страны. Этот сборник станет ценным дополнением к коллекции любого меломана, интересующегося отечественной поп-музыкой.


Теги товара: Цветной винил
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