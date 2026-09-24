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Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка

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Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 1
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 2
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 3
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 4
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 5
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 6
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 7
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 8
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 9
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 10
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 11
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 12
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 13
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 14
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 15
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 16
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 17
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 18
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 19
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 20
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 21
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 22
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Mothership
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 1
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 2
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 3
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 4
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 5
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 6
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 7
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 8
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 9
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 10
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 11
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 12
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 13
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 14
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 15
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 16
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 17
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 18
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 19
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 20
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 21
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 22
  • Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 260 руб. 
Начислим 474 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721440
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка
16 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0081227954109]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Mothership
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Good Times Bad Times, Communication Breakdown, Dazed And Confused, Babe I'm Gonna Leave You, Whole Lotta Love, Ramble On, Heartbreaker, Immigrant Song, Since I've Been Loving You, Rock And Roll, Black Dog, When The Levee Breaks, Stairway To Heaven, The Song Remains The Same, Over The Hills And Far Away, D'Yer Maker, No Quarter, Trampled Under Foot, Houses Of The Holy, Kashmir, Nobody's Fault But Mine, Achilles Last Stand, In The Evening, All Of My Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight



Теги товара: Led Zeppelin

Отзывы о товаре Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0081227954109]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Mothership
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Good Times Bad Times, Communication Breakdown, Dazed And Confused, Babe I'm Gonna Leave You, Whole Lotta Love, Ramble On, Heartbreaker, Immigrant Song, Since I've Been Loving You, Rock And Roll, Black Dog, When The Levee Breaks, Stairway To Heaven, The Song Remains The Same, Over The Hills And Far Away, D'Yer Maker, No Quarter, Trampled Under Foot, Houses Of The Holy, Kashmir, Nobody's Fault But Mine, Achilles Last Stand, In The Evening, All Of My Love
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight


Теги товара: Led Zeppelin
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка – стоимость товара 16260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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