Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.12.2017
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
MISPLACED CHILDHOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 165807
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0190295825515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.12.2017
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
MISPLACED CHILDHOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Pseudo Silk Kimono
|2:14
|A2
|Kayleigh
|4:04
|A3
|Lavender
|2:27
|A4
|Bitter Suite
|5:54
|A5
|Heart Of Lothian
|6:02
|B1
|Waterhole (Expresso Bongo)
|2:13
|B2
|Lords Of The Backstage
|1:52
|B3
|Blind Curve
|9:28
|B4
|Childhoods End?
|4:35
|B5
|White Feather
|2:23
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0190295825515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.12.2017
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
MISPLACED CHILDHOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|A1
|Pseudo Silk Kimono
|2:14
|A2
|Kayleigh
|4:04
|A3
|Lavender
|2:27
|A4
|Bitter Suite
|5:54
|A5
|Heart Of Lothian
|6:02
|B1
|Waterhole (Expresso Bongo)
|2:13
|B2
|Lords Of The Backstage
|1:52
|B3
|Blind Curve
|9:28
|B4
|Childhoods End?
|4:35
|B5
|White Feather
|2:23
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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