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Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка

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Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка - фото 1
Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка - фото 2
Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка - фото 3
Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка - фото 4
Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка - фото 5
Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка - фото 6
Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.12.2017
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
MISPLACED CHILDHOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка - фото 1
  • Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка - фото 2
  • Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка - фото 3
  • Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка - фото 4
  • Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка - фото 5
  • Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка - фото 6
  • Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165807
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MARILLION
filter_none Товар входит в коллекцию MARILLION

Коллекция MARILLION


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0190295825515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.12.2017
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
MISPLACED CHILDHOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка

Track List

A1Pseudo Silk Kimono2:14
A2Kayleigh4:04
A3Lavender2:27
A4Bitter Suite5:54
A5Heart Of Lothian6:02
B1Waterhole (Expresso Bongo)2:13
B2Lords Of The Backstage1:52
B3Blind Curve9:28
B4Childhoods End?4:35
B5White Feather2:23



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0190295825515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.12.2017
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
MISPLACED CHILDHOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1Pseudo Silk Kimono2:14
A2Kayleigh4:04
A3Lavender2:27
A4Bitter Suite5:54
A5Heart Of Lothian6:02
B1Waterhole (Expresso Bongo)2:13
B2Lords Of The Backstage1:52
B3Blind Curve9:28
B4Childhoods End?4:35
B5White Feather2:23


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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