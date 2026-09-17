Портативная акустика Digma S-40 (черный)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Digma S-40 (черный)
Портативная акустика Digma — это универсальное решение для всех, кто ценит качество звука и мобильность. Эта компактная колонка весом всего 0,35 кг станет вашим надежным спутником, где бы вы ни находились. С впечатляющим временем работы до 18 часов, она обеспечит вас музыкой на целый день без необходимости перезарядки. Акустика обладает одним звуковым фреймом, но при этом выдает чистый и мощный звук благодаря мощности в 10 Вт и двум динамикам. Отношение сигнал/шум в 80 дБ гарантирует насыщенное звучание без искажений. Эта модель поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что позволяет легко синхронизировать её с вашим устройством, будь то смартфон, планшет или ноутбук. Для дополнительного удобства предусмотрены разъемы для карт памяти и USB, что расширяет возможности прослушивания вашей любимой музыки. Стильный черный корпус из качественного пластика делает акустику устойчивой к повседневным воздействиям, сохраняя её внешний вид в первозданном состоянии. Портативная акустика Digma идеально подойдет для тех, кто ценит сочетание функциональности и стильного дизайна.
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