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Портативная акустика Digma S-40 (черный) купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Digma S-40 (черный)

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Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 1
Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 2
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Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 5
Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 6
Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 7
Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 8
Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 9
Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 10
Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 11
Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 12
Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 13
Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 14
Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 15
Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
10
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
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  • Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 2
  • Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 3
  • Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 4
  • Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 5
  • Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 6
  • Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 7
  • Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 8
  • Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 9
  • Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 10
  • Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 11
  • Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 12
  • Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 13
  • Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 14
  • Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 15
  • Портативная акустика Digma S-40 (черный) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 158703
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
18
Габаритные размеры
160x80x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х5
Вес, г.
575

Описание товара Портативная акустика Digma S-40 (черный)

Портативная акустика Digma — это универсальное решение для всех, кто ценит качество звука и мобильность. Эта компактная колонка весом всего 0,35 кг станет вашим надежным спутником, где бы вы ни находились. С впечатляющим временем работы до 18 часов, она обеспечит вас музыкой на целый день без необходимости перезарядки. Акустика обладает одним звуковым фреймом, но при этом выдает чистый и мощный звук благодаря мощности в 10 Вт и двум динамикам. Отношение сигнал/шум в 80 дБ гарантирует насыщенное звучание без искажений. Эта модель поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что позволяет легко синхронизировать её с вашим устройством, будь то смартфон, планшет или ноутбук. Для дополнительного удобства предусмотрены разъемы для карт памяти и USB, что расширяет возможности прослушивания вашей любимой музыки. Стильный черный корпус из качественного пластика делает акустику устойчивой к повседневным воздействиям, сохраняя её внешний вид в первозданном состоянии. Портативная акустика Digma идеально подойдет для тех, кто ценит сочетание функциональности и стильного дизайна.

Отзывы о товаре Портативная акустика Digma S-40 (черный)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Линейный AUX вход
Да
Развернуть
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
18
Габаритные размеры
160x80x50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Digma — это универсальное решение для всех, кто ценит качество звука и мобильность. Эта компактная колонка весом всего 0,35 кг станет вашим надежным спутником, где бы вы ни находились. С впечатляющим временем работы до 18 часов, она обеспечит вас музыкой на целый день без необходимости перезарядки. Акустика обладает одним звуковым фреймом, но при этом выдает чистый и мощный звук благодаря мощности в 10 Вт и двум динамикам. Отношение сигнал/шум в 80 дБ гарантирует насыщенное звучание без искажений. Эта модель поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что позволяет легко синхронизировать её с вашим устройством, будь то смартфон, планшет или ноутбук. Для дополнительного удобства предусмотрены разъемы для карт памяти и USB, что расширяет возможности прослушивания вашей любимой музыки. Стильный черный корпус из качественного пластика делает акустику устойчивой к повседневным воздействиям, сохраняя её внешний вид в первозданном состоянии. Портативная акустика Digma идеально подойдет для тех, кто ценит сочетание функциональности и стильного дизайна.
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Отзывы


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