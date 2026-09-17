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Мышь Logitech M705 Silver-Black USB купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M705 Silver-Black USB

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Мышь Logitech M705 Silver-Black USB - фото 1
Мышь Logitech M705 Silver-Black USB - фото 2
Мышь Logitech M705 Silver-Black USB - фото 3
Мышь Logitech M705 Silver-Black USB - фото 4
Мышь Logitech M705 Silver-Black USB - фото 5
Мышь Logitech M705 Silver-Black USB - фото 6
Мышь Logitech M705 Silver-Black USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Logitech M705 Silver-Black USB - фото 1
  • Мышь Logitech M705 Silver-Black USB - фото 2
  • Мышь Logitech M705 Silver-Black USB - фото 3
  • Мышь Logitech M705 Silver-Black USB - фото 4
  • Мышь Logitech M705 Silver-Black USB - фото 5
  • Мышь Logitech M705 Silver-Black USB - фото 6
  • Мышь Logitech M705 Silver-Black USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155659
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Logitech M705 Silver-Black USB

Мышь беспроводная Logitech Marathon M705 произведена из матового пластика. Представленная модель оформлена в темно-синей расцветке с черными элементами. По форме и особенностям конструкции такая мышка подойдет для правой руки. Габариты модели составляют 70х40х109 мм. Мышь беспроводная Logitech Marathon M705 оснащена 8 кнопками. В представленной модели предусмотрен режим сверхбыстрой прокрутки, а также кнопки переключения между приложениями. Разрешение оптического лазерного сенсора составляет 1000 dpi. Беспроводная связь действует на расстоянии до 10 метров. В автономном режиме мышка может работать до 1080 дней. В комплектацию входят батарейки и приемник Logitech Unifying.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M705 Silver-Black USB




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech Marathon M705 произведена из матового пластика. Представленная модель оформлена в темно-синей расцветке с черными элементами. По форме и особенностям конструкции такая мышка подойдет для правой руки. Габариты модели составляют 70х40х109 мм. Мышь беспроводная Logitech Marathon M705 оснащена 8 кнопками. В представленной модели предусмотрен режим сверхбыстрой прокрутки, а также кнопки переключения между приложениями. Разрешение оптического лазерного сенсора составляет 1000 dpi. Беспроводная связь действует на расстоянии до 10 метров. В автономном режиме мышка может работать до 1080 дней. В комплектацию входят батарейки и приемник Logitech Unifying.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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