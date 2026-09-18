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Мышь Logitech G G403 HERO Gaming Mouse Black USB (910-005632) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech G G403 HERO Gaming Mouse Black USB (910-005632)

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Мышь Logitech G G403 HERO Gaming Mouse Black USB (910-005632) - фото 1
Мышь Logitech G G403 HERO Gaming Mouse Black USB (910-005632) - фото 2
Мышь Logitech G G403 HERO Gaming Mouse Black USB (910-005632) - фото 3
Мышь Logitech G G403 HERO Gaming Mouse Black USB (910-005632) - фото 4
Мышь Logitech G G403 HERO Gaming Mouse Black USB (910-005632) - фото 5
Мышь Logitech G G403 HERO Gaming Mouse Black USB (910-005632) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Logitech G G403 HERO Gaming Mouse Black USB (910-005632) - фото 1
  • Мышь Logitech G G403 HERO Gaming Mouse Black USB (910-005632) - фото 2
  • Мышь Logitech G G403 HERO Gaming Mouse Black USB (910-005632) - фото 3
  • Мышь Logitech G G403 HERO Gaming Mouse Black USB (910-005632) - фото 4
  • Мышь Logitech G G403 HERO Gaming Mouse Black USB (910-005632) - фото 5
  • Мышь Logitech G G403 HERO Gaming Mouse Black USB (910-005632) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 330242
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Габариты (ШxВxД), мм
68х43х124
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Logitech G G403 HERO Gaming Mouse Black USB (910-005632)

Мышь Logitech сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, обеспечивая комфорт и высокую производительность для пользователей, предпочитающих проводные устройства. С весом всего 87 г и длинным проводом в 2.1 м, это устройство предлагает свободу движения и легкость в использовании, оставаясь при этом надежно подключенным к вашему ПК через интерфейс USB Type-A. Оптический сенсор мыши с разрешением 25600 dpi обеспечивает исключительную точность и мгновенную реакцию, что делает ее идеальной для различных задач — от повседневной работы до динамичных игр. Черный цвет мыши подчеркивает её современный стиль, а форма, рассчитанная на правую руку, обеспечивает удобный и естественный захват, уменьшая утомляемость при длительном использовании. Logitech, как всегда, на высоте, предлагая пользователям устройство, в котором сочетаются надежность и инновации, делая вашу работу за компьютером максимально продуктивной и комфортной.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G G403 HERO Gaming Mouse Black USB (910-005632)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
68х43х124
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, обеспечивая комфорт и высокую производительность для пользователей, предпочитающих проводные устройства. С весом всего 87 г и длинным проводом в 2.1 м, это устройство предлагает свободу движения и легкость в использовании, оставаясь при этом надежно подключенным к вашему ПК через интерфейс USB Type-A. Оптический сенсор мыши с разрешением 25600 dpi обеспечивает исключительную точность и мгновенную реакцию, что делает ее идеальной для различных задач — от повседневной работы до динамичных игр. Черный цвет мыши подчеркивает её современный стиль, а форма, рассчитанная на правую руку, обеспечивает удобный и естественный захват, уменьшая утомляемость при длительном использовании. Logitech, как всегда, на высоте, предлагая пользователям устройство, в котором сочетаются надежность и инновации, делая вашу работу за компьютером максимально продуктивной и комфортной.
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