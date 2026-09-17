Sepultura, Chaos A.D. (0081227934248) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 152904
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sepultura, Chaos A.D. (0081227934248) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Refuse/Resist
|A2
|Territory
|A3
|Slave New World
|A4
|Amen
|A5
|Kaiowas
|A6
|Propaganda
|B1
|Biotech Is Godzilla
|B2
|Nomad
|B3
|We Who Are Not As Others
|B4
|Manifest
|B5
|The Hunt
|B6
|Clenched Fist
|C1
|Chaos BC
|C2
|Symptom Of The Universe
|C3
|Inhuman Nature
|C4
|Policia
|C5
|Crucificados Pelo Sistema
|C6
|Propaganda (Instrumental Writing Session)
|C7
|Clenched Fist (Instrumental Writing Session Ver. 2)
|D1
|Refuse/Resist
|D2
|Slave New World
|D3
|Propaganda
|D4
|Kaiowas
|D5
|Clenched Fist
|D6
|Biotech Is Godzilla
|D7
|Territory
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Refuse/Resist
|A2
|Territory
|A3
|Slave New World
|A4
|Amen
|A5
|Kaiowas
|A6
|Propaganda
|B1
|Biotech Is Godzilla
|B2
|Nomad
|B3
|We Who Are Not As Others
|B4
|Manifest
|B5
|The Hunt
|B6
|Clenched Fist
|C1
|Chaos BC
|C2
|Symptom Of The Universe
|C3
|Inhuman Nature
|C4
|Policia
|C5
|Crucificados Pelo Sistema
|C6
|Propaganda (Instrumental Writing Session)
|C7
|Clenched Fist (Instrumental Writing Session Ver. 2)
|D1
|Refuse/Resist
|D2
|Slave New World
|D3
|Propaganda
|D4
|Kaiowas
|D5
|Clenched Fist
|D6
|Biotech Is Godzilla
|D7
|Territory
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sepultura, Chaos A.D. (0081227934248) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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