Mike Shinoda - Post Traumatic (coloured) 0093624850700 виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Mike Shinoda - Post Traumatic (coloured) 0093624850700 виниловая пластинка
Post Traumatic — дебютный студийный альбом американского вокалиста, клавишника и гитариста Майка Шиноды из Linkin Park, выпущенный первоначально в 2018 году. Deluxe переиздание на цветном виниле с бонус-треками.. Post Traumatic — глубоко личный сольный альбом Майка Шиноды, записанный через несколько месяцев после кончины вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона. Песни, посвященные переживаниям Шиноды, близки каждому благодаря их честности и теплоте. «Если люди прошли через что-то подобное, я надеюсь, что они почувствуют себя менее одинокими», — говорит он. Первоначально выпущенный в июне 2018 года, альбом из 16 треков включал в себя 3 песни с EP Post Traumatic, выпущенного ранее, а также синглы Crossing A Line и Make It Up As I Go. В это роскошное виниловое переиздание Post Traumatic с 18 треками входят две бонус-песни: Prove You Wrong и What The Words Meant, треки, которые изначально были выпущены ограниченным тиражом на 10-дюймовом сингле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитIl Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитJohn Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSantana - III (Original Master Recording) (0886919990515) винило...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSemiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) винило...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитVarious Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитVarious Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (00...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитNorah Jones - I Dream Of Christmas (0602438154425) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 )...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Mike Shinoda - Post Traumatic (coloured) 0093624850700 виниловая пластинка