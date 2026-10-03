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Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая) купить с доставкой в Москве
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Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая)

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Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая) - фото 1
Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая) - фото 2
Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
  • Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая) - фото 1
  • Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая) - фото 2
  • Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
23 940 руб.  47 500 руб. 
Начислим 384 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 133198
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая)
23 940 руб. -50%
47 500 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х36х28
Вес, кг.
10.27

Описание товара Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая)

Модель EHDA/HPF-1200W принципиально отличается от приборов предыдущего поколения: это мощный прибор, обладающий выдающимися характеристиками и позволяющий в несколько раз быстрее высушить руки. Прибор приводится в действие бесконтактно за счет чувствительного инфракрасного датчика. Он срабатывает в тот момент, когда пользователь подносит руки к воздуховыпускному отверстию и отключает прибор ровно тогда, когда пользователь их убирает. Такой способ включения прибора обеспечивает большую гигиеничность относительно контактного способа и экономию электроэнергии за счет более точных и коротких интервалов включения и отключения. В модели EHDA/HPF-1200W реализована технология двустороннего обдува Counter Flow, представляющая собой систему отверстий с обеих сторон сушильного отсека, которая позволяет сушить руки одновременно с двух сторон мощными потоками теплого воздуха. Использование этой технологии делает процесс сушки рук более удобным, а помещение – чистым, поскольку вода, сдуваемая с рук в виде капель и брызг, попадает на дно сушильного отсека и стекает в специальную емкость – контейнер. Данный контейнер, расположенный на нижней стороне прибора, легко снимается и осушается.

Видео:

Видеообзор на Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая)

Видеообзор Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая)

Отзывы о товаре Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание
Модель EHDA/HPF-1200W принципиально отличается от приборов предыдущего поколения: это мощный прибор, обладающий выдающимися характеристиками и позволяющий в несколько раз быстрее высушить руки. Прибор приводится в действие бесконтактно за счет чувствительного инфракрасного датчика. Он срабатывает в тот момент, когда пользователь подносит руки к воздуховыпускному отверстию и отключает прибор ровно тогда, когда пользователь их убирает. Такой способ включения прибора обеспечивает большую гигиеничность относительно контактного способа и экономию электроэнергии за счет более точных и коротких интервалов включения и отключения. В модели EHDA/HPF-1200W реализована технология двустороннего обдува Counter Flow, представляющая собой систему отверстий с обеих сторон сушильного отсека, которая позволяет сушить руки одновременно с двух сторон мощными потоками теплого воздуха. Использование этой технологии делает процесс сушки рук более удобным, а помещение – чистым, поскольку вода, сдуваемая с рук в виде капель и брызг, попадает на дно сушильного отсека и стекает в специальную емкость – контейнер. Данный контейнер, расположенный на нижней стороне прибора, легко снимается и осушается.

Видео:

Видеообзор на Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая)

Видеообзор Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая)

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая) - стоимость товара 23940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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