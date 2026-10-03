Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая)
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Характеристики
Описание товара Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоскоростная (белая)
Модель EHDA/HPF-1200W принципиально отличается от приборов предыдущего поколения: это мощный прибор, обладающий выдающимися характеристиками и позволяющий в несколько раз быстрее высушить руки. Прибор приводится в действие бесконтактно за счет чувствительного инфракрасного датчика. Он срабатывает в тот момент, когда пользователь подносит руки к воздуховыпускному отверстию и отключает прибор ровно тогда, когда пользователь их убирает. Такой способ включения прибора обеспечивает большую гигиеничность относительно контактного способа и экономию электроэнергии за счет более точных и коротких интервалов включения и отключения. В модели EHDA/HPF-1200W реализована технология двустороннего обдува Counter Flow, представляющая собой систему отверстий с обеих сторон сушильного отсека, которая позволяет сушить руки одновременно с двух сторон мощными потоками теплого воздуха. Использование этой технологии делает процесс сушки рук более удобным, а помещение – чистым, поскольку вода, сдуваемая с рук в виде капель и брызг, попадает на дно сушильного отсека и стекает в специальную емкость – контейнер. Данный контейнер, расположенный на нижней стороне прибора, легко снимается и осушается.
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