Сушилка для рук Ballu BAHD-1800
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%5 920 руб. 9 500 руб.
В наличии
Код товара: 122352
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 920 руб. -38%
9 500 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х23
Вес, кг.
3.9
Описание товара Сушилка для рук Ballu BAHD-1800
Сушилка для рук Ballu BAHD-1800 имеет запатентованный дизайн. Вес составляет всего 3,5 кг. Эффективная мощность при низком энергопотреблении позволит вам значительно снизить затраты на электроэнергию. Сушилка помещена в противоударный корпус, стойкий к внешним воздействиям, для защиты прибора от механических повреждений.
Особенности
- Противоударный корпус
- Технология AirJet
- Автоматическое сенсорное включение
- Эффективная мощность при низком энергопотреблении
- Высокоскоростная сушка всего за 10 секунд
- Противопылевой воздушный фильтр
Комплектация
- упаковка
- инструкция
- гарантийный талон
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Сушилка для рук Ballu BAHD-1800 имеет запатентованный дизайн. Вес составляет всего 3,5 кг. Эффективная мощность при низком энергопотреблении позволит вам значительно снизить затраты на электроэнергию. Сушилка помещена в противоударный корпус, стойкий к внешним воздействиям, для защиты прибора от механических повреждений.
Особенности
- Противоударный корпус
- Технология AirJet
- Автоматическое сенсорное включение
- Эффективная мощность при низком энергопотреблении
- Высокоскоростная сушка всего за 10 секунд
- Противопылевой воздушный фильтр
Комплектация
- упаковка
- инструкция
- гарантийный талон
Сушилка для рук Ballu BAHD-1800 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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