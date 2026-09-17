Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%5 980 руб. 11 880 руб.
В наличии
Код товара: 122266
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Загружаем...
5 980 руб. -50%
11 880 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
220 В
Мощность, Вт
1800
Габаритные размеры, мм
295x171x325
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х22
Вес, кг.
4.3
Описание товара Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W
Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W включается за счет чувствительного инфракрасного датчика. Он срабатывает когда пользователь подносит руки к воздуховыпускному отверстию. Особая форма воздуховыпускных отверстий и мощные моторы позволяют высушить руки менее чем за 10 секунд.
Особенности
- Автоматическое сенсорное включение
- Встроенный нагревательный элемент
- Специальное сопло для направленного потока
- Класс электрозащиты I
- Класс пылевлагозащиты IPX2
Комплектация
- сушилка
- упаковка
- инструкция
- гарантийный талон
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
220 В
Мощность, Вт
1800
Габаритные размеры, мм
295x171x325
Страна производитель
Китай
Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W включается за счет чувствительного инфракрасного датчика. Он срабатывает когда пользователь подносит руки к воздуховыпускному отверстию. Особая форма воздуховыпускных отверстий и мощные моторы позволяют высушить руки менее чем за 10 секунд.
Особенности
- Автоматическое сенсорное включение
- Встроенный нагревательный элемент
- Специальное сопло для направленного потока
- Класс электрозащиты I
- Класс пылевлагозащиты IPX2
Комплектация
- сушилка
- упаковка
- инструкция
- гарантийный талон
Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W - по цене 5980 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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