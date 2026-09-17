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Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W купить с доставкой в Москве
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Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W

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Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
5 980 руб.  11 880 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 122266
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W
5 980 руб. -50%
11 880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
220 В
Мощность, Вт
1800
Габаритные размеры, мм
295x171x325
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х22
Вес, кг.
4.3

Описание товара Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W

Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W включается за счет чувствительного инфракрасного датчика. Он срабатывает когда пользователь подносит руки к воздуховыпускному отверстию. Особая форма воздуховыпускных отверстий и мощные моторы позволяют высушить руки менее чем за 10 секунд.

Особенности

  • Автоматическое сенсорное включение
  • Встроенный нагревательный элемент
  • Специальное сопло для направленного потока
  • Класс электрозащиты I
  • Класс пылевлагозащиты IPX2

Комплектация

  • сушилка
  • упаковка
  • инструкция
  • гарантийный талон

Отзывы о товаре Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
220 В
Мощность, Вт
1800
Габаритные размеры, мм
295x171x325
Страна производитель
Китай
Описание

Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W включается за счет чувствительного инфракрасного датчика. Он срабатывает когда пользователь подносит руки к воздуховыпускному отверстию. Особая форма воздуховыпускных отверстий и мощные моторы позволяют высушить руки менее чем за 10 секунд.

Особенности

  • Автоматическое сенсорное включение
  • Встроенный нагревательный элемент
  • Специальное сопло для направленного потока
  • Класс электрозащиты I
  • Класс пылевлагозащиты IPX2

Комплектация

  • сушилка
  • упаковка
  • инструкция
  • гарантийный талон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W - по цене 5980 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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