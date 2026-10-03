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Сушилка для рук Electrolux EHDA/N-2500 купить с доставкой в Москве
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Сушилка для рук Electrolux EHDA/N-2500

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Сушилка для рук Electrolux EHDA/N-2500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
9 630 руб.  17 820 руб. 
Начислим 155 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 133195
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сушилка для рук Electrolux EHDA/N-2500
9 630 руб. -46%
17 820 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х24
Вес, кг.
6.1

Описание товара Сушилка для рук Electrolux EHDA/N-2500

Незаменима в гостинице, баре или развлекательном центре. Благодаря высокой мощности и регулировке потока воздуха она поможет быстро (не дольше 10 секунд) высушить руки. Особая антивандальная технология защищает прибор от неправильных действий пользователей. Также нельзя не упомянуть о стильном дизайне и соответствии модели требованиям по качеству и надежности в эксплуатации.

Видео:

Видеообзор на Сушилка для рук Electrolux EHDA/N-2500

Видеообзор Сушилка для рук Electrolux EHDA/N-2500

Отзывы о товаре Сушилка для рук Electrolux EHDA/N-2500




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание
Незаменима в гостинице, баре или развлекательном центре. Благодаря высокой мощности и регулировке потока воздуха она поможет быстро (не дольше 10 секунд) высушить руки. Особая антивандальная технология защищает прибор от неправильных действий пользователей. Также нельзя не упомянуть о стильном дизайне и соответствии модели требованиям по качеству и надежности в эксплуатации.

Видео:

Видеообзор на Сушилка для рук Electrolux EHDA/N-2500

Видеообзор Сушилка для рук Electrolux EHDA/N-2500

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для рук Electrolux EHDA/N-2500 - стоимость товара 9630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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