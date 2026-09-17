Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500W
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Характеристики
Описание товара Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500W
Принцип действия cушилки для рук Electrolux EHDA-2500 бесконтактного сенсорного включения/отключения.
При расположении рук пользователя на расстоянии до 11 см от воздуховыпускного отверстия срабатывает инфракрасный датчик, автоматически включающий сушилку. Как только руки пользователя оказываются вне досягаемости ИК-датчика, прибор автоматически отключается.
Режим «turbo» со скоростью потока горячего воздуха до 30 м/с, позволяет максимально быстро и комфортно высушить руки.
Особенности
- металлический корпус (внутренняя часть — силумин)
- инфракрасный датчик
- turbo-сушка
- экономичное энергопотребление
- автоматическое включение/отключение
- удобство в эксплуатации
- широкий диапазон применения
- современный дизайн
Комплектация
- Болты и крепежные приспособления
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка
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Принцип действия cушилки для рук Electrolux EHDA-2500 бесконтактного сенсорного включения/отключения.
При расположении рук пользователя на расстоянии до 11 см от воздуховыпускного отверстия срабатывает инфракрасный датчик, автоматически включающий сушилку. Как только руки пользователя оказываются вне досягаемости ИК-датчика, прибор автоматически отключается.
Режим «turbo» со скоростью потока горячего воздуха до 30 м/с, позволяет максимально быстро и комфортно высушить руки.
Особенности
- металлический корпус (внутренняя часть — силумин)
- инфракрасный датчик
- turbo-сушка
- экономичное энергопотребление
- автоматическое включение/отключение
- удобство в эксплуатации
- широкий диапазон применения
- современный дизайн
Комплектация
- Болты и крепежные приспособления
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка
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