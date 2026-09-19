Сушилка для рук Puff 8843 хром

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Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414813
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Скорость воздушного потока 30 м/с, антивандальное исполнение, бесшумная работа сенсора - все это объединяет сушилка для рук PUFF -8843. Она станет незаменимой вещью повседневного пользования и выдержит абсолютно любые нагрузки. Для более комфортного использования предусмотрено автоматическое отключение и включение, а процесс установки не отнимет у вас много времени и сил. Практичная сушилка для рук PUFF -8843 выполнена из высококачественных материалов, а современные технологии и профессиональная сборка гарантируют долгий срок службы без поломок. Данная модель выполнена в лаконичном дизайне, который отлично дополнит любой интерьер в помещении.
Скорость воздушного потока 30 м/с, антивандальное исполнение, бесшумная работа сенсора - все это объединяет сушилка для рук PUFF -8843. Она станет незаменимой вещью повседневного пользования и выдержит абсолютно любые нагрузки. Для более комфортного использования предусмотрено автоматическое отключение и включение, а процесс установки не отнимет у вас много времени и сил. Практичная сушилка для рук PUFF -8843 выполнена из высококачественных материалов, а современные технологии и профессиональная сборка гарантируют долгий срок службы без поломок. Данная модель выполнена в лаконичном дизайне, который отлично дополнит любой интерьер в помещении.
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