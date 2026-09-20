Электросушитель для рук "Puff-8850", погружной, белый, 1,2 кВт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678763
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х36х28
Вес, кг.
8.16
Описание товара Электросушитель для рук "Puff-8850", погружной, белый, 1,2 кВт
Настенная сушилка для рук Puff-8850 Арт:1401.403 белого цвета — модель в линейке электросушек для рук погружного типа иное название это электросушители закрытого типа. Все погружные сушители для рук являются высокоскоростными и идеально подойдут для использования в санитарно-технических помещениях общественного назначения с очень высоким трафиком посетителей — это аэропорты, ж/д вокзалы, стадионы, мега-моллы и прочие места санитарно-технического назначения.
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Настенная сушилка для рук Puff-8850 Арт:1401.403 белого цвета — модель в линейке электросушек для рук погружного типа иное название это электросушители закрытого типа. Все погружные сушители для рук являются высокоскоростными и идеально подойдут для использования в санитарно-технических помещениях общественного назначения с очень высоким трафиком посетителей — это аэропорты, ж/д вокзалы, стадионы, мега-моллы и прочие места санитарно-технического назначения.
Электросушитель для рук "Puff-8850", погружной, белый, 1,2 кВт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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