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Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 купить с доставкой в Москве
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Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110

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Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 - фото 1
Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 - фото 2
Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 - фото 3
Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 - фото 4
Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
  • Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 - фото 1
  • Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 - фото 2
  • Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 - фото 3
  • Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 - фото 4
  • Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
12 380 руб.  22 570 руб. 
Начислим 199 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658450
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110
12 380 руб. -45%
22 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х24
Вес, кг.
4.1

Описание товара Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110

Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 НС-1352730 серии SmartDry – флагманская серия эталонных дизайнерских рукосушителей от Европейского бренда Electrolux, созданная на базе самых современных технологий! Не только максимально быстро и эффективно выполнят функции удаления влаги с рук, но и станут лаконичным украшением любого интерьера. Модель Electrolux EHDA-1110 выполнена в ударопрочном корпусе из экологически чистого ABS-пластика, что позволит устанавливать ее в многолюдных местах. Устройства серии SmartDry оснащены HEPA фильтром, исключающий попадание пыли и мелких частиц на руки, а также мощной UV лампой для защиты от вирусов и бактерий.

Отзывы о товаре Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание
Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 НС-1352730 серии SmartDry – флагманская серия эталонных дизайнерских рукосушителей от Европейского бренда Electrolux, созданная на базе самых современных технологий! Не только максимально быстро и эффективно выполнят функции удаления влаги с рук, но и станут лаконичным украшением любого интерьера. Модель Electrolux EHDA-1110 выполнена в ударопрочном корпусе из экологически чистого ABS-пластика, что позволит устанавливать ее в многолюдных местах. Устройства серии SmartDry оснащены HEPA фильтром, исключающий попадание пыли и мелких частиц на руки, а также мощной UV лампой для защиты от вирусов и бактерий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 – стоимость товара 12380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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