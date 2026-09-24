Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%12 380 руб. 22 570 руб.
В наличии
Код товара: 658450
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 380 руб. -45%
22 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х24
Вес, кг.
4.1
Описание товара Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110
Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 НС-1352730 серии SmartDry – флагманская серия эталонных дизайнерских рукосушителей от Европейского бренда Electrolux, созданная на базе самых современных технологий! Не только максимально быстро и эффективно выполнят функции удаления влаги с рук, но и станут лаконичным украшением любого интерьера. Модель Electrolux EHDA-1110 выполнена в ударопрочном корпусе из экологически чистого ABS-пластика, что позволит устанавливать ее в многолюдных местах. Устройства серии SmartDry оснащены HEPA фильтром, исключающий попадание пыли и мелких частиц на руки, а также мощной UV лампой для защиты от вирусов и бактерий.
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Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 НС-1352730 серии SmartDry – флагманская серия эталонных дизайнерских рукосушителей от Европейского бренда Electrolux, созданная на базе самых современных технологий! Не только максимально быстро и эффективно выполнят функции удаления влаги с рук, но и станут лаконичным украшением любого интерьера. Модель Electrolux EHDA-1110 выполнена в ударопрочном корпусе из экологически чистого ABS-пластика, что позволит устанавливать ее в многолюдных местах. Устройства серии SmartDry оснащены HEPA фильтром, исключающий попадание пыли и мелких частиц на руки, а также мощной UV лампой для защиты от вирусов и бактерий.
Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110 – стоимость товара 12380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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