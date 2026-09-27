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Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596563
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Описание товара Сушилка для рук Puff 8880 1800Вт белый
Электрическая сушилка для рук Puff-8880 с UV обезораживанием воздушного потока, относится к классу высокоскоростных электросушилок. Осушение рук осуществляется за счет двух узконаправленных быстрых потоков воздуха, которые фактически сдувают воду. Скорость воздуха может достигать 120 м. сек. При использовании такого типа электрополотенца, сушка рук занимает от 5 до 7 секунд. Данная модель рукосушителя снабжена не только лампой UV обезораживания воздуха, но и HEPA фильтрами. Влага с рук собирается в каплесборнике объемом 0.5 л, который периодически необходимо опустошать (это не требует специальных навыков). Материал сушилки Puff-8880 термостойкий пластик, толщиной 3 мм.
Электрическая сушилка для рук Puff-8880 с UV обезораживанием воздушного потока, относится к классу высокоскоростных электросушилок. Осушение рук осуществляется за счет двух узконаправленных быстрых потоков воздуха, которые фактически сдувают воду. Скорость воздуха может достигать 120 м. сек. При использовании такого типа электрополотенца, сушка рук занимает от 5 до 7 секунд. Данная модель рукосушителя снабжена не только лампой UV обезораживания воздуха, но и HEPA фильтрами. Влага с рук собирается в каплесборнике объемом 0.5 л, который периодически необходимо опустошать (это не требует специальных навыков). Материал сушилки Puff-8880 термостойкий пластик, толщиной 3 мм.
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