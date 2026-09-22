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Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик купить с доставкой в Москве
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Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик

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Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 1
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 2
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 3
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 4
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 5
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 6
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 7
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 8
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 9
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 10
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 11
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 12
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 13
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 14
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 15
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 16
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 17
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 18
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 19
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 20
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 21
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Скорость воздушного потока, м/с
110
Уровень шума, дБ
72
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 1
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 2
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 3
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 4
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 5
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 6
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 7
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 8
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 9
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 10
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 11
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 12
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 13
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 14
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 15
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 16
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 17
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 18
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 19
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 20
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 21
  • Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720169
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Материал
пластик
Мощность, Вт
2000
Скорость воздушного потока, м/с
110
Уровень шума, дБ
72
Напряжение
220 В
Класс защиты
IPX4
Цвет
белый
Габаритные размеры, мм
685x290x220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х38х28
Вес, кг.
9.99

Описание товара Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик

Электросушитель для рук SONNEN HD-M6667 — это современное, надежное устройство, которое сочетает в себе все преимущества высокоскоростных электросушителей для рук погружного типа. Подойдет для установки в местах общественного пользования. Мощность 2000 Вт обеспечивает время сушки рук за 10 секунд. Мощный поток воздуха подается на руки из тонких форсунок с двух сторон, в результате чего создается эффект срезания капель воды, и руки становятся сухими за несколько секунд, что обеспечивает максимальный уровень комфорта для пользователя. Ультрафиолетовая обработка уничтожает бактерии при сушке. Данную модель отличает наивысший для подобного типа устройств класс влагозащиты – IP24, что означает, что устройство защищено от брызг с любых сторон. Это полностью исключает вероятность короткого замыкания из-за попадания воды на корпус. Устройство оснащено каплесборником для получаемой после сушки рук воды и воздушным фильтром для очистки подаваемого воздуха. Корпус электросушителя изготовлен из ударопрочного пластика. Современный дизайн SONNEN HD-M6667 подчеркнет респектабельность и станет украшением любого интерьера. Подойдет для установки в местах с высокой проходимостью. В комплект поставки входит набор для крепления к стене. Подключается к сети 220V стандартной евровилкой.

Отзывы о товаре Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Материал
пластик
Мощность, Вт
2000
Скорость воздушного потока, м/с
110
Уровень шума, дБ
72
Напряжение
220 В
Класс защиты
IPX4
Цвет
белый
Габаритные размеры, мм
685x290x220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электросушитель для рук SONNEN HD-M6667 — это современное, надежное устройство, которое сочетает в себе все преимущества высокоскоростных электросушителей для рук погружного типа. Подойдет для установки в местах общественного пользования. Мощность 2000 Вт обеспечивает время сушки рук за 10 секунд. Мощный поток воздуха подается на руки из тонких форсунок с двух сторон, в результате чего создается эффект срезания капель воды, и руки становятся сухими за несколько секунд, что обеспечивает максимальный уровень комфорта для пользователя. Ультрафиолетовая обработка уничтожает бактерии при сушке. Данную модель отличает наивысший для подобного типа устройств класс влагозащиты – IP24, что означает, что устройство защищено от брызг с любых сторон. Это полностью исключает вероятность короткого замыкания из-за попадания воды на корпус. Устройство оснащено каплесборником для получаемой после сушки рук воды и воздушным фильтром для очистки подаваемого воздуха. Корпус электросушителя изготовлен из ударопрочного пластика. Современный дизайн SONNEN HD-M6667 подчеркнет респектабельность и станет украшением любого интерьера. Подойдет для установки в местах с высокой проходимостью. В комплект поставки входит набор для крепления к стене. Подключается к сети 220V стандартной евровилкой.
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Доставка
Отзывы


Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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