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Характеристики
Скорость воздушного потока, м/с
110
Уровень шума, дБ
72
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720169
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Описание товара Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик
Электросушитель для рук SONNEN HD-M6667 — это современное, надежное устройство, которое сочетает в себе все преимущества высокоскоростных электросушителей для рук погружного типа. Подойдет для установки в местах общественного пользования.
Мощность 2000 Вт обеспечивает время сушки рук за 10 секунд. Мощный поток воздуха подается на руки из тонких форсунок с двух сторон, в результате чего создается эффект срезания капель воды, и руки становятся сухими за несколько секунд, что обеспечивает максимальный уровень комфорта для пользователя. Ультрафиолетовая обработка уничтожает бактерии при сушке. Данную модель отличает наивысший для подобного типа устройств класс влагозащиты – IP24, что означает, что устройство защищено от брызг с любых сторон. Это полностью исключает вероятность короткого замыкания из-за попадания воды на корпус. Устройство оснащено каплесборником для получаемой после сушки рук воды и воздушным фильтром для очистки подаваемого воздуха. Корпус электросушителя изготовлен из ударопрочного пластика. Современный дизайн SONNEN HD-M6667 подчеркнет респектабельность и станет украшением любого интерьера. Подойдет для установки в местах с высокой проходимостью. В комплект поставки входит набор для крепления к стене. Подключается к сети 220V стандартной евровилкой.
Электросушитель для рук SONNEN HD-M6667 — это современное, надежное устройство, которое сочетает в себе все преимущества высокоскоростных электросушителей для рук погружного типа. Подойдет для установки в местах общественного пользования.
Мощность 2000 Вт обеспечивает время сушки рук за 10 секунд. Мощный поток воздуха подается на руки из тонких форсунок с двух сторон, в результате чего создается эффект срезания капель воды, и руки становятся сухими за несколько секунд, что обеспечивает максимальный уровень комфорта для пользователя. Ультрафиолетовая обработка уничтожает бактерии при сушке. Данную модель отличает наивысший для подобного типа устройств класс влагозащиты – IP24, что означает, что устройство защищено от брызг с любых сторон. Это полностью исключает вероятность короткого замыкания из-за попадания воды на корпус. Устройство оснащено каплесборником для получаемой после сушки рук воды и воздушным фильтром для очистки подаваемого воздуха. Корпус электросушителя изготовлен из ударопрочного пластика. Современный дизайн SONNEN HD-M6667 подчеркнет респектабельность и станет украшением любого интерьера. Подойдет для установки в местах с высокой проходимостью. В комплект поставки входит набор для крепления к стене. Подключается к сети 220V стандартной евровилкой.
Сушилка для рук Sonnen HD-M6667, 2000 Вт, УФ, погружного типа, время сушки 10 сек., пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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