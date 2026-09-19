Top.Mail.Ru
Сушилка для рук Ballu BAHD-1000AS Chrome электрическая купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сушилка для рук Ballu BAHD-1000AS Chrome электрическая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сушилка для рук Ballu BAHD-1000AS Chrome электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
7 200 руб.  9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 381179
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х23
Вес, кг.
3.3

Описание товара Сушилка для рук Ballu BAHD-1000AS Chrome электрическая

Сушилка для рук Ballu BAHD-1000AS Chrome станет отличным решением для небольших ванных комнат общего пользования, ведь прибор выполнен в компактном размере и стильном запатентованном дизайне. Оборудование характеризуется высокой мощностью и благодаря воздушному фильтру надёжно уберегает руки пользователя от различных бактерий из внешней среды. Прибор оснащён удобной кнопкой включения и отключения.

Отзывы о товаре Сушилка для рук Ballu BAHD-1000AS Chrome электрическая




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для рук Ballu BAHD-1000AS Chrome станет отличным решением для небольших ванных комнат общего пользования, ведь прибор выполнен в компактном размере и стильном запатентованном дизайне. Оборудование характеризуется высокой мощностью и благодаря воздушному фильтру надёжно уберегает руки пользователя от различных бактерий из внешней среды. Прибор оснащён удобной кнопкой включения и отключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для рук Ballu BAHD-1000AS Chrome электрическая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...