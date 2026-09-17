Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM silver
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM silver
Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM может использоваться как дома, так и в общественных местах. Мощность данной модели составляет 2000 Вт, а скорость потока воздуха — 15 м/с. Включение и выключение устройства происходит автоматически и не доставит лишних хлопот благодаря инфракрасному типу датчика. Сушилка выполнена из долговечного пластика высокого качества, а ее компактные размеры помогают значительно экономить место.
Особенности
- Идеальный угол обдува рук - 30°
- Активный инфракрасный сенсор
- Уникальное расположение сенсора обеспечивающее немедленную реакцию на поднесенные руки
- Прочный корпус из экологически чистого ABS-пластика, который не пожелтеет со временем
- В комплекте монтажный шаблон для быстрой установки
- Класс электрозащиты II – не требует заземления
Комплектация
- инструкция
- гарантийный талон
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Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM может использоваться как дома, так и в общественных местах. Мощность данной модели составляет 2000 Вт, а скорость потока воздуха — 15 м/с. Включение и выключение устройства происходит автоматически и не доставит лишних хлопот благодаря инфракрасному типу датчика. Сушилка выполнена из долговечного пластика высокого качества, а ее компактные размеры помогают значительно экономить место.
Особенности
- Идеальный угол обдува рук - 30°
- Активный инфракрасный сенсор
- Уникальное расположение сенсора обеспечивающее немедленную реакцию на поднесенные руки
- Прочный корпус из экологически чистого ABS-пластика, который не пожелтеет со временем
- В комплекте монтажный шаблон для быстрой установки
- Класс электрозащиты II – не требует заземления
Комплектация
- инструкция
- гарантийный талон
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