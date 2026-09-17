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Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM silver купить с доставкой в Москве
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Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM silver

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Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM silver - фото 1
Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM silver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
  • Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM silver - фото 1
  • Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM silver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
5 220 руб.  6 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 122354
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х23
Вес, кг.
2.27

Описание товара Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM silver

Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM может использоваться как дома, так и в общественных местах. Мощность данной модели составляет 2000 Вт, а скорость потока воздуха — 15 м/с. Включение и выключение устройства происходит автоматически и не доставит лишних хлопот благодаря инфракрасному типу датчика. Сушилка выполнена из долговечного пластика высокого качества, а ее компактные размеры помогают значительно экономить место.

Особенности

  • Идеальный угол обдува рук - 30°
  • Активный инфракрасный сенсор
  • Уникальное расположение сенсора обеспечивающее немедленную реакцию на поднесенные руки
  • Прочный корпус из экологически чистого ABS-пластика, который не пожелтеет со временем
  • В комплекте монтажный шаблон для быстрой установки
  • Класс электрозащиты II – не требует заземления

Комплектация

  • инструкция
  • гарантийный талон

Отзывы о товаре Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM silver




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание

Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM может использоваться как дома, так и в общественных местах. Мощность данной модели составляет 2000 Вт, а скорость потока воздуха — 15 м/с. Включение и выключение устройства происходит автоматически и не доставит лишних хлопот благодаря инфракрасному типу датчика. Сушилка выполнена из долговечного пластика высокого качества, а ее компактные размеры помогают значительно экономить место.

Особенности

  • Идеальный угол обдува рук - 30°
  • Активный инфракрасный сенсор
  • Уникальное расположение сенсора обеспечивающее немедленную реакцию на поднесенные руки
  • Прочный корпус из экологически чистого ABS-пластика, который не пожелтеет со временем
  • В комплекте монтажный шаблон для быстрой установки
  • Класс электрозащиты II – не требует заземления

Комплектация

  • инструкция
  • гарантийный талон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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