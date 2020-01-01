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Номинальная мощность

Максимальная мощность

Мощность при блокировке вала

Система реверса

Защита двигателя от перегрузки

Максимальное время непрерывной работы

Максимальная производительность, кг/мин

Мытье в посудомоечной машине

да (только детали из пластика)

Страна бренда

Материал корпуса

Материал лотка

Длина сетевого шнура

Соковыжималка

Насадки

2 диска для фарша

2 перфорированных диска для фарша

2 решетки: с отверстиями 7 мм

диск для фарша

для кеббе

для колбас

для нарезки печенья

для сока

для сосисок

для теста

для шинковки

насадка для кеббе

насадка для кеббе / насадка для колбас / насадка-терка / насадка для шинковки / решетка с отверстиями 2,7мм / решетка с отверстиями 4мм / решетка с отверстиями 8мм

насадка для кеббе / насадка для колбас / насадка-терка / насадка для шинковки / решетка с отверстиями 3мм / решетка с отверстиями 4,7мм / решетка с отверстиями 7,5мм

насадка для кеббе / насадка для колбас / насадка-терка / насадка для шинковки / решетка с отверстиями 4мм / решетка с отверстиями 8мм

насадка для кеббе / насадка для колбас / решетка с мелкими отверстиями / решетка со средними отверстиями

насадка для кеббе/насадка для колбас/насадка для шинковки

насадка для колбас / насадка для кеббе / решетка с отверстиями 5мм / решетка с отверстиями 7мм

насадка для колбас / насадка для формовки теста для печенья / насадка-терка / насадка для шинковки

насадка для приготовления колбас

насадка для приготовления колбас (2 шт.)

насадка для шинковки

насадка кеббе/насадка для колбас

насадка-терка

перфорированный диск для фарша

перфорированный диск для фарша (3 шт.)

с отверстиями 5 мм