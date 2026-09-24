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Мясорубка Bosch MFWS420W купить с доставкой в Москве
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Мясорубка Bosch MFWS420W

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Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 5
Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 6
Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 7
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Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 10
Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 11
Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 12
Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 13
Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 14
Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1900
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.5
  • Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 1
  • Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 2
  • Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 3
  • Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 4
  • Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 5
  • Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 6
  • Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 7
  • Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 8
  • Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 9
  • Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 10
  • Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 11
  • Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 12
  • Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 13
  • Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 14
  • Мясорубка Bosch MFWS420W - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703319
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1900
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.5
Длина сетевого шнура
1
Насадки
диск/решетка для фарша (3 мм, 8 мм), для «кеббе», для домашней колбасы
Материал лотка
пластик
Комплектация
насадка для кеббе,формовочные диски,насадка для домашней колбасы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х31х29
Вес, кг.
3.5

Описание товара Мясорубка Bosch MFWS420W

Электромясорубка MFWS420W от BOSCH оснащена мощным двигателем с номинальной мощностью 500 Вт и максимальной до 1900 Вт, что обеспечивает высокую производительность и эффективность в работе. Устройство легко справляется с переработкой больших объемов мяса, а также других продуктов, таких как овощи, рыба или орехи. Благодаря высокой мощности, мясорубка быстро измельчает даже жилистое мясо, экономя ваше время и усилия. Простота в использовании и уходе Электромясорубка BOSCH MFWS420W отличается удобством в эксплуатации. Все съемные детали легко снимаются и моются, что обеспечивает гигиеничность и простоту ухода. Устройство также оснащено реверсом, который помогает устранить засоры и упрощает процесс работы. Эргономичная конструкция и компактные размеры делают мясорубку удобной для хранения даже на небольшой кухне. Безопасность и надежность BOSCH уделяет особое внимание безопасности своих устройств. MFWS420W оснащена защитой от перегрева, которая автоматически отключает мясорубку в случае превышения допустимой нагрузки. Это не только продлевает срок службы устройства, но и обеспечивает безопасность пользователя. Прочные материалы и качественная сборка гарантируют долговечность и надежность прибора. Дизайн и компактность Электромясорубка выполнена в стильном современном дизайне с использованием качественного пластика и металла. Белый цвет корпуса гармонично впишется в интерьер любой кухни. Компактные размеры и удобная форма позволяют легко хранить устройство, не занимая много места. Электромясорубка MFWS420W BOSCH – это надежный и мощный кухонный помощник, который сочетает в себе высокую производительность, универсальность и удобство. Она идеально подходит для тех, кто ценит качество, функциональность и простоту в использовании. С этой мясорубкой приготовление домашних блюд станет еще быстрее и приятнее!



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Bosch MFWS420W




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1900
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.5
Длина сетевого шнура
1
Насадки
диск/решетка для фарша (3 мм, 8 мм), для «кеббе», для домашней колбасы
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Материал лотка
пластик
Комплектация
насадка для кеббе,формовочные диски,насадка для домашней колбасы
Страна производитель
Китай
Описание
Электромясорубка MFWS420W от BOSCH оснащена мощным двигателем с номинальной мощностью 500 Вт и максимальной до 1900 Вт, что обеспечивает высокую производительность и эффективность в работе. Устройство легко справляется с переработкой больших объемов мяса, а также других продуктов, таких как овощи, рыба или орехи. Благодаря высокой мощности, мясорубка быстро измельчает даже жилистое мясо, экономя ваше время и усилия. Простота в использовании и уходе Электромясорубка BOSCH MFWS420W отличается удобством в эксплуатации. Все съемные детали легко снимаются и моются, что обеспечивает гигиеничность и простоту ухода. Устройство также оснащено реверсом, который помогает устранить засоры и упрощает процесс работы. Эргономичная конструкция и компактные размеры делают мясорубку удобной для хранения даже на небольшой кухне. Безопасность и надежность BOSCH уделяет особое внимание безопасности своих устройств. MFWS420W оснащена защитой от перегрева, которая автоматически отключает мясорубку в случае превышения допустимой нагрузки. Это не только продлевает срок службы устройства, но и обеспечивает безопасность пользователя. Прочные материалы и качественная сборка гарантируют долговечность и надежность прибора. Дизайн и компактность Электромясорубка выполнена в стильном современном дизайне с использованием качественного пластика и металла. Белый цвет корпуса гармонично впишется в интерьер любой кухни. Компактные размеры и удобная форма позволяют легко хранить устройство, не занимая много места. Электромясорубка MFWS420W BOSCH – это надежный и мощный кухонный помощник, который сочетает в себе высокую производительность, универсальность и удобство. Она идеально подходит для тех, кто ценит качество, функциональность и простоту в использовании. С этой мясорубкой приготовление домашних блюд станет еще быстрее и приятнее!


Теги товара: пластиковые
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Отзывы


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