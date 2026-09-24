Описание товара Мясорубка Bosch MFWS420W

Электромясорубка MFWS420W от BOSCH оснащена мощным двигателем с номинальной мощностью 500 Вт и максимальной до 1900 Вт, что обеспечивает высокую производительность и эффективность в работе. Устройство легко справляется с переработкой больших объемов мяса, а также других продуктов, таких как овощи, рыба или орехи. Благодаря высокой мощности, мясорубка быстро измельчает даже жилистое мясо, экономя ваше время и усилия. Простота в использовании и уходе Электромясорубка BOSCH MFWS420W отличается удобством в эксплуатации. Все съемные детали легко снимаются и моются, что обеспечивает гигиеничность и простоту ухода. Устройство также оснащено реверсом, который помогает устранить засоры и упрощает процесс работы. Эргономичная конструкция и компактные размеры делают мясорубку удобной для хранения даже на небольшой кухне. Безопасность и надежность BOSCH уделяет особое внимание безопасности своих устройств. MFWS420W оснащена защитой от перегрева, которая автоматически отключает мясорубку в случае превышения допустимой нагрузки. Это не только продлевает срок службы устройства, но и обеспечивает безопасность пользователя. Прочные материалы и качественная сборка гарантируют долговечность и надежность прибора. Дизайн и компактность Электромясорубка выполнена в стильном современном дизайне с использованием качественного пластика и металла. Белый цвет корпуса гармонично впишется в интерьер любой кухни. Компактные размеры и удобная форма позволяют легко хранить устройство, не занимая много места. Электромясорубка MFWS420W BOSCH – это надежный и мощный кухонный помощник, который сочетает в себе высокую производительность, универсальность и удобство. Она идеально подходит для тех, кто ценит качество, функциональность и простоту в использовании. С этой мясорубкой приготовление домашних блюд станет еще быстрее и приятнее!