Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 выполнена в корпусе из ударопрочного пластика и обеспечивает высокую эффективность переработки различных продуктов в однородный фарш. Поворотный механизм позволяет легко управлять интенсивностью измельчения. Данная модель отличается производительностью на уровне 2 кг/мин и функцией реверсивного вращения шнека. В наборе поставляются 3 перфорированные решетки с отверстиями разного диаметра, насадка для приготовления колбас и насадка для кеббе. В конструкции предусмотрены отсеки для размещения насадок и сетевого кабеля. Из других особенностей Hyundai HY-MG5491 отмечаются ножки из нескользящего материала и защита от перегрузки. Заводские данные Гарантия продавца / производителя 24 мес. Страна-производитель Китай Общие параметры Тип мясорубка электрическая Модель Hyundai HY-MG5491 Основной цвет черный Дополнительный цвет серебристый Основные характеристики Производительность 2 кг/мин Мощность максимальная 1900 Вт Мощность номинальная 450 Вт Максимальное время непрерывной работы 10 мин Реверс есть Самозатачивающийся нож нет Максимальная высота посуды 250 мм Материал корпуса пластик Материал лотка пластик Насадки Количество насадок 5 шт Количество перфорированных дисков для фарша 3 шт Размер отверстий в диске/решетке 3 мм, 5 мм, 7 мм Насадка для кеббе есть Насадка для приготовления колбас есть Количество насадок для приготовления колбас 2 шт Насадка для нарезки овощей нет Количество насадок для нарезки овощей нет Насадка-соковыжималка нет Насадка для нарезки печенья нет Отсек для хранения насадок есть Дополнительная информация Дисплей нет Индикация нет Защита от перегрузки Количество скоростей 2 шт Нескользящие основание есть Отсек для хранения шнура есть Длина сетевого шнура 1 м Комплектация насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный диск 3 шт. Питание Напряжение питания 220В/50Гц Потребляемая мощность в спящем режиме нет Мощность в выключенном режиме нет Габариты и вес Ширина 28 см Высота 37 см Глубина 19 см Вес 2.6 кг
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Теги товара: пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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