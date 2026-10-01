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Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный купить с доставкой в Москве
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Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный

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Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 1
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 2
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 3
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 4
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 5
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 6
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 7
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 8
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 9
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 10
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 11
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 12
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 13
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 14
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
450
Мощность при блокировке вала
1900
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 1
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 2
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 3
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 4
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 5
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 6
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 7
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 8
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 9
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 10
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 11
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 12
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 13
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 14
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619471
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
450
Мощность при блокировке вала
1900
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1
Насадки
Перфорированных дисков для фарша 3 шт(3 мм, 5 мм, 7 мм), Насадка для кеббе, Насадка для приготовления колбас 2 шт
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, документация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х29х26
Вес, кг.
4.88

Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный

Мясорубка Hyundai HY-MG5491 выполнена в корпусе из ударопрочного пластика и обеспечивает высокую эффективность переработки различных продуктов в однородный фарш. Поворотный механизм позволяет легко управлять интенсивностью измельчения. Данная модель отличается производительностью на уровне 2 кг/мин и функцией реверсивного вращения шнека. В наборе поставляются 3 перфорированные решетки с отверстиями разного диаметра, насадка для приготовления колбас и насадка для кеббе. В конструкции предусмотрены отсеки для размещения насадок и сетевого кабеля. Из других особенностей Hyundai HY-MG5491 отмечаются ножки из нескользящего материала и защита от перегрузки. Заводские данные Гарантия продавца / производителя 24 мес. Страна-производитель Китай Общие параметры Тип мясорубка электрическая Модель Hyundai HY-MG5491 Основной цвет черный Дополнительный цвет серебристый Основные характеристики Производительность 2 кг/мин Мощность максимальная 1900 Вт Мощность номинальная 450 Вт Максимальное время непрерывной работы 10 мин Реверс есть Самозатачивающийся нож нет Максимальная высота посуды 250 мм Материал корпуса пластик Материал лотка пластик Насадки Количество насадок 5 шт Количество перфорированных дисков для фарша 3 шт Размер отверстий в диске/решетке 3 мм, 5 мм, 7 мм Насадка для кеббе есть Насадка для приготовления колбас есть Количество насадок для приготовления колбас 2 шт Насадка для нарезки овощей нет Количество насадок для нарезки овощей нет Насадка-соковыжималка нет Насадка для нарезки печенья нет Отсек для хранения насадок есть Дополнительная информация Дисплей нет Индикация нет Защита от перегрузки Количество скоростей 2 шт Нескользящие основание есть Отсек для хранения шнура есть Длина сетевого шнура 1 м Комплектация насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный диск 3 шт. Питание Напряжение питания 220В/50Гц Потребляемая мощность в спящем режиме нет Мощность в выключенном режиме нет Габариты и вес Ширина 28 см Высота 37 см Глубина 19 см Вес 2.6 кг



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
450
Мощность при блокировке вала
1900
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1
Насадки
Перфорированных дисков для фарша 3 шт(3 мм, 5 мм, 7 мм), Насадка для кеббе, Насадка для приготовления колбас 2 шт
Развернуть
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, документация
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 выполнена в корпусе из ударопрочного пластика и обеспечивает высокую эффективность переработки различных продуктов в однородный фарш. Поворотный механизм позволяет легко управлять интенсивностью измельчения. Данная модель отличается производительностью на уровне 2 кг/мин и функцией реверсивного вращения шнека. В наборе поставляются 3 перфорированные решетки с отверстиями разного диаметра, насадка для приготовления колбас и насадка для кеббе. В конструкции предусмотрены отсеки для размещения насадок и сетевого кабеля. Из других особенностей Hyundai HY-MG5491 отмечаются ножки из нескользящего материала и защита от перегрузки. Заводские данные Гарантия продавца / производителя 24 мес. Страна-производитель Китай Общие параметры Тип мясорубка электрическая Модель Hyundai HY-MG5491 Основной цвет черный Дополнительный цвет серебристый Основные характеристики Производительность 2 кг/мин Мощность максимальная 1900 Вт Мощность номинальная 450 Вт Максимальное время непрерывной работы 10 мин Реверс есть Самозатачивающийся нож нет Максимальная высота посуды 250 мм Материал корпуса пластик Материал лотка пластик Насадки Количество насадок 5 шт Количество перфорированных дисков для фарша 3 шт Размер отверстий в диске/решетке 3 мм, 5 мм, 7 мм Насадка для кеббе есть Насадка для приготовления колбас есть Количество насадок для приготовления колбас 2 шт Насадка для нарезки овощей нет Количество насадок для нарезки овощей нет Насадка-соковыжималка нет Насадка для нарезки печенья нет Отсек для хранения насадок есть Дополнительная информация Дисплей нет Индикация нет Защита от перегрузки Количество скоростей 2 шт Нескользящие основание есть Отсек для хранения шнура есть Длина сетевого шнура 1 м Комплектация насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный диск 3 шт. Питание Напряжение питания 220В/50Гц Потребляемая мощность в спящем режиме нет Мощность в выключенном режиме нет Габариты и вес Ширина 28 см Высота 37 см Глубина 19 см Вес 2.6 кг


Теги товара: пластиковые
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