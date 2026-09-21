Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
1700
Цвет
серебристый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
нет
Максимальная производительность, кг/мин
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704226
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насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х22
Вес, кг.
2.67
Описание товара Мясорубка Vitek VT-3636
Мясорубка Vitek VT-3636 с максимальной мощностью 1700 Вт оптимальна для измельчения продуктов питания. Модель характеризуется высокой производительностью. Устройство с функцией реверса обеспечивает обратную прокрутку шнека для выталкивания застрявшего мяса к загрузочному отверстию. Время непрерывной работы модели — 10 мин. Устройство поставляется с дополнительной насадкой для приготовления купатов, сосисок и колбас. Две решетки с отверстиями разного диаметра предназначены для получения разной консистенции продуктов.Корпус мясорубки Vitek VT-3636 изготовлен из металла и прочного пластика. В комплекте есть лоток для удобной загрузки продуктов в процессе прокручивания. Благодаря уникальной технологии металлические детали конструкции плотно прилегают друг к другу. Благодаря этому мясорубка измельчает кусочки мяса до однородной консистенции. Длина сетевого шнура оптимальна для использования модели на значительном расстоянии от розетки. Прорезиненные ножки мясорубки уменьшают вибрацию при работе и предотвращают скольжение устройства.
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Vitek VT-3636 с максимальной мощностью 1700 Вт оптимальна для измельчения продуктов питания. Модель характеризуется высокой производительностью. Устройство с функцией реверса обеспечивает обратную прокрутку шнека для выталкивания застрявшего мяса к загрузочному отверстию. Время непрерывной работы модели — 10 мин. Устройство поставляется с дополнительной насадкой для приготовления купатов, сосисок и колбас. Две решетки с отверстиями разного диаметра предназначены для получения разной консистенции продуктов.Корпус мясорубки Vitek VT-3636 изготовлен из металла и прочного пластика. В комплекте есть лоток для удобной загрузки продуктов в процессе прокручивания. Благодаря уникальной технологии металлические детали конструкции плотно прилегают друг к другу. Благодаря этому мясорубка измельчает кусочки мяса до однородной консистенции. Длина сетевого шнура оптимальна для использования модели на значительном расстоянии от розетки. Прорезиненные ножки мясорубки уменьшают вибрацию при работе и предотвращают скольжение устройства.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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